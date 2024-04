Бијонсе ја покажа својата природна коса. Видеото е прегледано повеќе од 2 милиони пати

0 SHARES Сподели Твитни

Бијонсе на социјалните мрежи покажа како изгледа нејзината природна коса. Таа го направи тоа во промо видео за нејзината нова линија на производи за коса, Cécred.“Стигма и заблуда е дека луѓето кои носат перики немаат долга и здрава коса. Тоа е срање”, вели пејачката во видеото, која обично носи перики и ретко ја покажува својата природна коса. Во видеото, фризерката на својата коса нанесува серија производи од новата колекција Cécreda. View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)„Сакам да ја сушам косата на средна температура, се трудам максимално да ја зачувам косата од топлината, а користам и old school четка за да ја исправам косата“, вели таа во видеото и откри дека се фарба и не користи третмани како „постојани“ и слично. „Веќе 25 години ја одржувам мојата природна коса руса и тоа одигра голема улога во развојот на овие производи“, додаде таа.Видеото за помалку од 24 часа беше прегледано речиси два милиони пати, а Бијонсе уште еднаш покажа дека одлично го познава маркетингот.

