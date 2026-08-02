Бонус од 20.000 евра за работниците: Европскиот гигант им плаќа на вработените да не си одат

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ASML, единствената компанија што произведува клучни EUV машини за најсовремени чипови, инвестира милијарди за да ги задржи експертите и да ја одржи технолошката доминација.

Да погледнеме накратко во индустријата за микрочипови за да разбереме зошто е толку важна. Во оваа област, бројни компании се вклучени во дизајнот и развојот на чипови.

Меѓу нив се Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple и Google. Вистинскиот предизвик доаѓа кога ќе дојде време тие проекти да се претворат во вистински производи. Иако постојат неколку производители на чипови од постара генерација, листата на компании способни да произведуваат најсовремени компоненти е многу кратка.

На таа листа се вклучени TSMC од Тајван, Samsung од Јужна Кореја и наскоро Intel, кој почна да произведува чипови за други компании. Сепак, постои уште едно тесно грло во синџирот на снабдување – холандската ASML . Оваа компанија зазема единствена позиција бидејќи е единствената во светот способна да произведува најсложени машини за екстремна ултравиолетова (EUV) литографија.

Без нивната опрема, чија цена може да надмине 300 милиони евра, а тежината може да биде еднаква на тежината на патнички авион, вештачката интелигенција, графичките картички од новата генерација и модерните паметни телефони никогаш не би го достигнале денешното ниво на развој.

Рекордни резултати благодарение на бумот на вештачката интелигенција

„Ова е спасот за кој многумина во Европската Унија се држат кога се соочуваат со тврдења за нејзината ирелевантност на глобалната технолошка сцена. Уникатната позиција на компанијата носи огромни придобивки секој пат кога презентира финансиски резултати на инвеститорите. Во текот на вториот квартал, таа објави приход од 9,326 милијарди евра, со нето добивка од 2,918 милијарди евра. Тоа ги надмина очекувањата на аналитичарите, благодарение на глобалната еуфорија околу вештачката интелигенција. Бранот ја наведе компанијата да ја зголеми својата годишна прогноза за продажба на помеѓу 43 и 45 милијарди евра, потпирајќи се на растот на пазарот на опрема за производство на чипови, за кој Банката на Америка проценува дека ќе вреди 250 милијарди долари до 2028 година“, анализира шпанскиот „Ел Конфиденсијал“.

Ваквите резултати, за кои повеќето европски технолошки компании можат само да сонуваат, ја наведоа ASML да планира да го прошири својот производствен капацитет за дури 30 проценти во текот на следната година.

„Не станува збор за барање нови клиенти. Побарувачката е толку голема што речиси сите производствени капацитети се распродадени до 2029 година. Меѓу клиентите се TSMC, Intel, па дури и Елон Маск, кој планира да набави голем број нивни машини за „Terafab“ – огромен објект за модерно, неконвенционално производство на чипови што има намера да го изгради во Тексас“, пишува весникот.

Тешкотија да се задржат клучните експерти

Сепак, два неодамнешни настани покажуваат дека овој монополист се плаши од губење на својата привилегирана позиција. Таквиот развој на настаните би бил сериозен удар за оние кои веруваат дека Европската Унија сè уште има шанса да врати одредено влијание во глобалната технолошка индустрија.

Првиот од овие потези е одлуката на менаџментот да им исплати на сите вработени бонус за останување во компанијата во износ од 20.000 евра. Целта е да се спречи заминувањето на експерти и прифаќањето на примамливи понуди од конкурентите. Вработените кои ќе го прифатат бонусот нема да можат да ја напуштат компанијата пред 2030 година.

„Во индустријата што се соочува со недостиг на квалификувана работна сила, компаниите нудат огромни суми за да привлечат инженери и експерти – од директни конкуренти, како што се „Аплиед Материјалс“ и „Лам Рисрч“, до компании како што е „Нвидија“. Компанијата со седиште во Велдховен е свесна дека дури и мал број заминувања на вработени би претставувале многу повеќе од административен проблем. Губењето на голем број клучни експерти би можело да предизвика сериозни доцнења на производствените линии што веќе работат со полн капацитет“, објаснуваат аналитичарите.

Кина сака знаење, не само машини

Сепак, заканите не доаѓаат само од Соединетите Американски Држави. Дополнителен ризик е можноста кинеските компании да привлечат експерти од ASML за да развијат алтернативна технологија и да ги заобиколат санкциите на САД што им го спречуваат пристапот до производите на ASML.

Ова не е прв пат компании поврзани со Пекинг да понудат огромни суми пари на вработените во ASML или Zeiss, германскиот производител на оптика за нивните машини. Ризикот не е само заминувањето на експерти, туку и одливот на клучни технолошки знаења. Затоа, холандската влада и разузнавачките служби го советуваа раководството на компанијата со посебна грижа да ги проверува кандидатите за најважните позиции.

Помеѓу Вашингтон и Пекинг

Доколку Кина успее во ова, би можела да направи уште еден голем чекор кон технолошка независност во производството на полупроводници. Таквото сценарио некогаш изгледаше речиси незамисливо, особено откако САД воведоа санкции со кои ѝ забранија на ASML да ги продава најнапредните машини на кинеските производители на чипови.

Сепак, никој во индустријата не верува дека кинескиот развој би можел да ја загрози технолошката доминација на европската компанија преку ноќ. Разликата помеѓу машините на ASML и првите кинески комерцијални прототипови е сè уште огромна, резултат на години развој и милијарди евра инвестиции. Сепак, овој процес покажува дека Кина повеќе не сака да остане клиент на кој му е забранет пристап до напредна технологија, туку активно гради свој технолошки суверенитет.

Таквиот притисок, помеѓу барањата на Вашингтон и амбициите на Пекинг, го става холандскиот гигант во многу сложена позиција.

Пакетот бонуси за задржување на вработените, кој практично е еден вид полиса за „животно осигурување“ вредна околу 900 милиони евра, под услов сите да ја прифатат, е дизајниран да ги одржи производствените капацитети во функција со полн капацитет за време на најинтензивниот циклус на експанзија на компанијата во оваа деценија.

Доколку инженерите ги прифатат условите и останат во компанијата до 2030 година, ASML ќе ја задржи својата доминација во секторот на полупроводници. Доколку конкуренцијата го зголеми притисокот со уште повеликодушни понуди, европскиот монопол би можел да ги добие своите први сериозни пукнатини.

The post Бонус од 20.000 евра за работниците: Европскиот гигант им плаќа на вработените да не си одат appeared first on Во Центар.

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