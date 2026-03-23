Бугарија пред избори: Румен Радев води на анкетите, повеќе од половина граѓани сигурно ќе гласаат

Бугарија влегува во нова предизборна кампања, а најновите анкети на јавното мислење покажуваат јасна предност за политичкиот проект на актуелниот претседател Румен Радев.

Според истражувањето на агенцијата „Маркет Линкс“, Румен Радев (П БГ) во моментов ужива најголема доверба кај гласачите со 24,4% поддршка. Далеку зад него, на втората позиција се наоѓа коалицијата ГЕРБ-СДС на Бојко Борисов со 18,6%.

Останатите политички субјекти кои според анкетите би влегле во новиот состав се:

ПП-ДБ: 11,1%

ДПС: 8,8%

Възраждане: 4,6%

Податоците на агенцијата „Алфа Рисрч“ укажуваат на релативно висока мотивираност кај гласачкото тело. Дури 54,7% од испитаниците изјавиле дека „со сигурност“ ќе излезат на гласање, додека дополнителни 12,1% се изјасниле со „подобро да“.

На спротивната страна, 25,3% од граѓаните се категорични дека нема да го искористат своето право на глас.

Овие бројки најавуваат динамична кампања во која главната битка ќе се води меѓу етаблираните партии и новите политички движења, во обид да се надмине политичката нестабилност која со години ја бранува земјата.