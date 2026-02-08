Бугарија четврта во ЕУ по раст на приходите на домаќинствата во изминатата деценија

Бугарија се наоѓа на четвртото место меѓу земјите на Европската унија по раст на реалните приходи на домаќинствата во периодот од 2014 до 2024 година. Во овој десетгодишен интервал, реалните приходи на бугарските домаќинства се зголемиле за 45%. Пред Бугарија се само Романија, Унгарија и Хрватска, каде што растот на реалните приходи изнесува 76%, 55% и 51% соодветно.

Овие податоци укажуваат на значително подобрување на финансиската состојба на домаќинствата во дел од земјите од Централна и Источна Европа.

Показателот „приход на домаќинствата“ покажува колку средства им стојат на располагање за трошење или заштеда. Тој се пресметува по одземање на даноците на доход и пензиските придонеси, а воедно ја вклучува и вредноста на услугите како што се образованието и здравството, кои домаќинствата ги добиваат бесплатно од државата и од непрофитните организации. На спротивниот крај од рангирањето се наоѓа Шведска, која бележи најслаб раст на реалните приходи – само 5% за целиот период. Во друштво со неа се Австрија и Италија, каде што приходите на домаќинствата пораснале за скромни 8%.

Во најголемите европски економии, Германија и Франција, растот на приходите на домаќинствата изнесува 13% и 12% соодветно, што е под просечното ниво за Европската унија. Овие бројки ја нагласуваат разликата во динамиката на економскиот раст и животниот стандард меѓу земјите членки на ЕУ.