Велешките средношколци го претставија својот краток филм „Неизговорено“

Учениците од ДСУ РЦСОО „Коле Неделковски“ во Велес денеска ја организираа проекцијата на својот краток филм “Неизговорено” во просториите на „Киноверзум“. Овој филм на уникатен и емотивен начин се однесува на потребата за безбедно и поддржувачко училишно опкружување. Креативната работа на овие млади автори ја претпочита тишината која носи силна порака, известуваат од училиштето. Според нив, филмот пренесува значајна порака дека секое дете и млад човек заслужува да расте и учи во опкружување без малтретирање и дискриминација. Повикот е јасен: треба да развиеме емпатија, разбирање и заедништво за да градиме позитивни вредности. Младите преку својата креативност посочуваат дека, иако некои работи остануваат неизговорени, нивната борба за еднаквост и прифаќање не треба да биде една од нив. Филмот демонстрира дека и покрај ограничувањата, нашите постапки можат да станат инспирација за другите, охрабрувајќи ги да се соочат со предизвиците. Дело е дел од проектот „Промоција на безбедна училишна средина“, кој се реализира од Првата Детска Амбасада во светот – Меѓаши, со поддршка од Детската фондација „Песталоци“. Проектот се спроведува во соработка со повеќе партнери како Коалицијата на младински организации – СЕГА, Лабораторија за социјални иновации – Смарт АП и Македонскиот центар за граѓанско образование.

