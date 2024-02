(ВИДЕО) Едно лице загина, повеќемина се повредени во пукање во Канзас Сити на прославата за освојувачите на Суперболот

Едно лице загина, а повеќемина други се ранети во пукање во Канзас Сити, Мисури во близина на местото на шампионската парада во чест на фудбалерите на Канзас Сити Чифс кои го освоија Суперболот.

Точниот број на повредени засега не е познат иако претставник на противпожарната бригада на Канзас Сити изјави дека во пукотницата се повредени меѓу 10 и 15 лица. Тројца од нив се во критична состојба, а петмина други се тешко повредени. Не е јасно дали сите повредени се здобиле со прострелни рани или имаат друг вид повреди.

BREAKING: Gunfire erupts at the end of the Super Bowl parade in Kansas City, MO pic.twitter.com/EHzpNFRDxL

— BNO News (@BNONews) February 14, 2024