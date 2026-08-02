Висок член на Шкаљарски клан убиен во Црна Гора

Јован Мрваљевиќ од Никшиќ е убиен вчера вечерта во пукотница во селото Капино Поље во Црна Гора. Мрваљевиќ се сметал за висок член на кланот Шкаљар, а полицијата интензивно трага по сторителите, пишува црногорскиот „ Вијести“ .

Полициска истрага

Полициската управа соопшти дека во саботата околу 20 часот во населбата Капино Поље, непознато лице пукало од огнено оружје кон Ј.М. од Никшиќ. Тие потврдија дека починатиот бил член на организирана криминална група и дека починал на местото на настанот.

„Службениците на Полициската управа – Регионален центар за безбедност Запад, во соработка со надлежниот државен обвинител при Вишото државно обвинителство во Подгорица, преземаат сите законски предвидени и итни мерки за утврдување на сите околности и целосно расветлување на овој настан“, се вели во официјалното соопштение.

Обид за атентат во Тиват

На почетокот на 2021 година, Мрваљевиќ беше осомничен дека е дел од криминална група која наводно го планирала убиството на белградските криминалци Вељко Беливук и Марко Миљковиќ во Тиват.

Убиениот Мрваљевиќ претходно ги обвини полицајците Петр Лазовиќ и Југослав Раичевиќ, поранешни членови на Специјалниот оперативен тим за поддршка, дека го злоупотребиле ноќта помеѓу 30 и 31 декември 2020 година, по неговото апсење во Никшиќ. Во своето сведочење, тој изјави дека полицајци го мачеле во службено возило на пат од Никшиќ до Подгорица.

Образложение на ослободителната пресуда

Неконечната ослободителна пресуда беше донесена на 8 јули. Судијата на Основниот суд во Подгорица, Илија Радуловиќ, објасни дека одлуката е донесена врз основа на два клучни докази, снимки од безбедносните камери од Центарот за безбедност во Никшиќ и полициските простории во Сити Мол.

Тој истакна дека на снимките не може да се идентификуваат повреди. Обвинението на државното обвинителство во Подгорица, од друга страна, се базира на докази од комуникациите на СКАЈ.

Според последните информации, Јован Мрваљевиќ, е застрелан во тилот во Капино Поље во близина на Никшиќ, а полицијата сега го бара убиецот.

Засега непознат убиец со капа му се приближил на жителот на Никшиќ, Јован Мрваљевиќ, синоќа околу 20 часот, а потоа го застрелал во тилот .

Како што е објавено, ова се првите полициски извештаи откако синоќа го пронашле безживотното тело на Мрваљевиќ, кој беше убиен во населбата Капино Поље, во близина на Никшиќ.