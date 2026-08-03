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Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, објави фотографија на социјалните мрежи на која е во хируршка облека, проследена со порака.

Во објавата, Филипче, кој по професија е доктор, ја споредува хирургијата со политиката, наведувајќи дека едната бара прецизност, одговорност и „чисти раце“, додека, како што пишува, политиката што ја водат ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски е спротивна.

„Хирургијата бара прецизност, одговорност и чисти раце. Политиката што ја водат ВМРО и Мицкоски – обратно. Додека ние спасуваме животи, тие ја трујат државата со лаги, поделби и криминал. Време е конечно да се оперира системот. Без анестезија“, напиша Филипче во објавата на Фејсбук.

The post Време е системот да се оперира без анестезија, порача Филипче во објава со фотографија во хируршка облека appeared first on Во Центар.

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