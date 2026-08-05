Гори во Македонски Брод, под контрола пожарите во Делчево и Ранковце: Состојба со пожарите до 18 часот

На ден 05.08.2026 година, до 18:00 часот, регистрирани се вкупно 14 пожари на отворен простор, од кои 1 е активен, 2 се под контрола, а 11 се изгаснати.
Активен пожар: 1
Општина Македонски Брод – с. Грешница, м.в. Стојанова Населба (ниска вегетација, деградирана шума и грмушки)
Пожари под контрола: 2
Општина Делчево – Депонија Делчево (депонија)
Општина Ранковце – с. Герман (ниска вегетација)
Изгаснати пожари: 11
Општина Желино – с. Горна Лешница (ниска вегетација и ѓубриште)
Општина Гостивар – во близина на Ѓоновички мост (ниска вегетација и ѓубриште)
Општина Виница и Општина Зрновци – помеѓу с. Зрновци, Општина Зрновци и с. Лески, Општина Виница (стрниште)
Општина Битола – с. Логоварди (слама во двор)
Општина Прилеп – место викано Теќе (дива депонија)
Општина Долнени – с. Житоше (ниска вегетација)
Општина Липково – помеѓу с. Слупчане и с. Ваксинце (ниска вегетација)
Општина Кратово – с. Талашманце (ниска вегетација и грмушки)
Општина Неготино – кај Градски гробишта (ниска вегетација)
Општина Кавадарци – с. Дреново (ниска вегетација)
Општина Карпош – ул. Скупи бб (ѓубре и бандера)