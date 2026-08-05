Гори во Македонски Брод, под контрола пожарите во Делчево и Ранковце: Состојба со пожарите до 18 часот

На ден 05.08.2026 година, до 18:00 часот, регистрирани се вкупно 14 пожари на отворен простор, од кои 1 е активен, 2 се под контрола, а 11 се изгаснати.

Активен пожар: 1

Општина Македонски Брод – с. Грешница, м.в. Стојанова Населба (ниска вегетација, деградирана шума и грмушки)

Пожари под контрола: 2

Општина Делчево – Депонија Делчево (депонија)

Општина Ранковце – с. Герман (ниска вегетација)

Изгаснати пожари: 11

Општина Желино – с. Горна Лешница (ниска вегетација и ѓубриште)

Општина Гостивар – во близина на Ѓоновички мост (ниска вегетација и ѓубриште)

Општина Виница и Општина Зрновци – помеѓу с. Зрновци, Општина Зрновци и с. Лески, Општина Виница (стрниште)

Општина Битола – с. Логоварди (слама во двор)

Општина Прилеп – место викано Теќе (дива депонија)

Општина Долнени – с. Житоше (ниска вегетација)

Општина Липково – помеѓу с. Слупчане и с. Ваксинце (ниска вегетација)

Општина Кратово – с. Талашманце (ниска вегетација и грмушки)

Општина Неготино – кај Градски гробишта (ниска вегетација)

Општина Кавадарци – с. Дреново (ниска вегетација)

Општина Карпош – ул. Скупи бб (ѓубре и бандера)