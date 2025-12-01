Гостивар остана без вода, машини на „Бехтел и Енка“ го оштетиле главниот цевковод

Градежна механизација на компанијата „Бехтел и Енка“ додека вршела ископи го оштетила главниот цевковод на водоводната мрежа во Гостивар, поради што градот и околните населби остана без вода за пиење.

Од јавното претпријатие „Комуналец“ соопштија дека се работи за голем дефект, во кој оштетни се две главни доводни цевки близу селото Здуње и засега не знаат кога ќе биде саниран дефектот. Првично, станува збор за оштетување на едната главна цевка со дијаметар 500 мм и уште една помошна со 200 мм кои носат вода од изворот на Вардар до корисниците.

„Како резултат на оштетување на главниот цевковод на водоводната мрежа во Гостивар, предизвикано од ископи од страна на механизацијата на Бехтел&ЕНКА, изведувачот на автопатот Коридор 8, без претходно известување, ќе има привремен прекин на водоснабдувањето на целата територија на градот Гостивар“ се вели во соопштувањето.

Посочуваат дека нивните технички екипи се на терен и работат на што побрза санација на оштетувањето.