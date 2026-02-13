Грчките земјоделци со десетици трактори во центарот на Атина и пред грчкиот Парламент: Протестираат поради зголемените трошоци за производство

Грчките земјоделци денес донесоа десетици трактори во центарот на Атина за да протестираат против зголемените трошоци за производство и жестоката конкуренција од странство.

Тие рекоа дека она што владата им го понудила досега не е доволно за преживување, објави „Ројтерс“.

Земјоделците рекоа дека ќе ги продолжат своите протести преку ноќ.

Минатиот месец, земјоделците ги прекинаа неделите блокади низ целата земја поради одложените исплати на земјоделска помош.

Грчката влада вели дека расчистила голем дел од неплатените плаќања и најавила поевтино гориво и покритие за идните загуби во производството.

Сепак, шефот на синдикатот на земјоделци во централниот земјоделски регион Лариса денес изјави дека многу земјоделци сè уште не добиле целосна компензација за минатогодишните загуби на земјоделски култури и добиток.

Во овој поглед, гарантираните минимални цени за нивните производи и инвестициите во наводнување и инфраструктура против идните поплави се клучни барања што владата не ги исполнила, пренесе „Танјуг“.