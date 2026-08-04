Данската принцеза започна со задолжителен воен рок

Данската принцеза Изабела (19) денес ја започна својата воена служба, станувајќи една од првите девојки што почнаа да служат во новата продолжена задолжителна воена служба во земјата.

Принцезата Изабела пристигна во касарната Антворсков во Слагелсе, на островот Зеланд, а најстарата ќерка на данскиот кралски пар ќе помине вкупно 11 месеци во Гардскиот хусарски полк, објавува „Шпигел“, повикувајќи се на данската агенција Рицау.

Данска воведе задолжителна воена служба за жени минатата година, а околу 1.600 млади луѓе, вклучувајќи ја и принцезата Изабела, ја започнаа својата воена служба.

Поради зголемената загриженост за безбедносната состојба во Европа, периодот на воена служба беше продолжен од четири на 11 месеци.

Данска, исто така, воведе регрутација за жени над 18 години, но продолжува да регрутира само дел од секоја возрасна група. Братот на Изабела, престолонаследникот Кристијан, исто така ја отслужи својата воена служба во Слагелсе, а потоа минатото лето започна со обука за да стане поручник.