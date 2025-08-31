Два пожари се активни, пет се под контрола

На ден 30.08.2025 година, до 21:00 часот на територијата на Р.С.Македонија има 2 активни пожари на отворен простор и 5 сe под контрола.

АКТИВНИ: 2

1. Општина Кавадарци: с. Кошани, с. Бегниште (ниска вегетација)

2. Општина Кавадарци: с. Фариш пред тунелите (ниска вегетација)

ПОД КОНТРОЛА: 5

1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума)

2. Општина Гевгелија: на планината Кожуф (приземен пожар)

3. Општина Долнени: с. Долгаец (мешана шума)

4. Општина Битола: с. Буково (ниска вегетација)

5. Општина Делчево: градска депонија (депонија)