Десктоп Режим за Телефоните со Android 16

Современите смартфони, дури и оние од средната класа, имаат способност да служат како делумна замена за компјутерите. Оваа идеја ја гледаме реализирана преку Samsung DeX, кој нуди различен кориснички интерфејс кога телефонот е поврзан со друг екран. Иако моќта на телефоните е доволна за извршување на повеќе задачи, десктоп режимот станува корисен во ситуации како патувања, каде што нема потреба од лаптоп, а работата може да се заврши преку телевизорот во хотелската соба.

Очекувано, оваа карактеристика ќе биде дел од повеќе смартфони, бидејќи ќе стане дел од основната верзија на Android. Дополнително, се шпекулира дека Apple ќе ја интегрира оваа функција во iPhone со iOS 19. Првите тест верзии на Android 16 ни покажуваат како Google ја замислува оваа опција, со надеж дека значително ќе се подобри. На долниот дел се наоѓа лентата со апликации, додека важните информации се позиционираат на горната лента, овозможувајќи отворање на повеќе прозорци во класичен десктоп стил. Развојот на оваа функција од страна на Google може да се проследи благодарение на видеото од Android Authority.

