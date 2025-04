Дистрибуција на Правописот на македонски јазик е во тек

0 SHARES Сподели Твитни

Седум години, во магацините на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ биле оставени 2.600 копии од Правописот на македонскиот јазик. Во текот на редовен попис на значајни проекти, како „Нобеловците“ и „Ѕвезди на светската книжевност,“ случајно биле откриени пакетите со екземпляри на второто издание на „Правопис на македонскиот јазик,“ отпечатено во 2017 година. Не е јасно зошто овој правопис не бил досега дистрибуиран до соодветните установи. Библиотеката во тоа време добила финансии од 1.400.000 денари, од кои 1.113.000 денари биле исплатени на издавачката куќа „Култура“ за авторските права, и 275.000 денари на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Од овој проект, 9000 денари требало да останат за НУБ „Св. Климент Охридски“, за дистрибуција која не се остварила, вели Јовица Никчевски, директор на библиотеката. Во време кога јазикот е наш идентитет, остана фактот дека овие примероци на Правописот не беа дистрибуирани години наназад, иако Законот за употреба на македонскиот јазик беше донесен. Сега, Националната и универзитетска библиотека почна со процесот на доставување на Правописот до сите потребни институции и библиотеки во земјата. Веќе е испратен до Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, додека претстојните чекори вклучуваат забрзано дистрибуирање низ државата преку ЗЕЛС, според директорот Никчевски. Оваа вредна книга нема повеќе да стои забравена, туку ќе најде вистинско место за употреба! На ЗЕЛС ќе му бидат доставени 1000 примероци, со цел да стигнат до сите основни училишта во Македонија, вклучувајќи ги 950-те централни и подрачни училишта. Македонскиот јазик е нашето уникатно наследство и основа на нашиот идентитет, што мораме да го зачуваме како најсвето нешто, изјави претседателот на ЗЕЛС, Орце Ѓорѓиевски, по разговорите со Никчевски.

