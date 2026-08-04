Додека Мицкоски со државен авион оди на екскурзија, народот со часови е блокиран на граница

Додека Христијан Мицкоски со државниот авион (што веќе го гледа како приватен) оди на своите екскурзии, граѓаните со часови чекаат на граница, поради неговата политика на изолација на државата.
И кај Стар Дојран е метеж, колоната е до „Св. Илија“.
Ова е реалната слика на политиката што ја спроведува организираната криминална група ВМРО-ОКГ и Мицкоски.
Половина од Владата има бугарски пасоши.
Нивните семејства имаат бугарски пасоши.
Имаат фирми во Бугарија.
Имаат европски пасоши и посебен премин на граница.
Тие си обезбедија Европа.
На граѓаните им обезбедија блокада, изолација и часови чекање под сонце.
Додека тие летаат, народот стои во колона.
Ова е нивна политика. – се вели во соопштението на СДСМ.Пронајдете не на следниве мрежи: