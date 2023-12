Доктор: Никогаш не би дозволил дете да се вози во количка во маркет

0 SHARES Сподели Твитни

Доктор Сермед Межер откри зошто никогаш не би им дозволил на своите деца да се возат во колички во супермаркет. Тој објави видео на TikTok во кое објаснува дека количките за пазарење имаат бројни бактерии, вклучувајќи ги и оние кои се наоѓаат во човечки измет.

shopping. Shopping carts, seemingly innocuous in their purpose, can be unsuspecting breeding grounds for bacteria. These carts traverse various environments, encountering hands, fresh produce, and even spills. Over time, they accumulate a myriad of germs, including bacteria from unwashed hands, raw meat, and other contaminants. Studies have revealed that shopping cart handles, in particular, harbor a significant amount of bacteria, potentially including harmful pathogens. The lack of regular cleaning and the high-touch nature of these carts contribute to the accumulation of microbes, posing a risk of cross-contamination. Factors like temperature and humidity further encourage bacterial growth, turning these seemingly mundane carts into veritable hotspots for germs. As shoppers interact with these carts and touch their faces or food items, there's a potential for the transfer of bacteria. Maintaining good hygiene practices, such as using sanitizing wipes provided by stores, can mitigate the risk of exposure to harmful bacteria during shopping excursions.

“Наидов на резултатите од студијата каде што научниците земаа брисеви од 100 различни колички за пазарење. Ова ги вклучуваше деловите од количката што децата обично ги допираат кога седат во нив. Она што го открија беше прилично шокантно. Речиси две третини од количките за пазарење имаат бактерии кои се присутни во човечкиот измет“, рече тој.Доколку тоа не ви е доволно, д-р Межер вели: „Една бактерија била присутна во толку големи количини што всушност ја направила количката понечиста од јавен тоалет“.

Според д-р Межер, контактот со бактериите пронајдени во количките може да го зголеми ризикот кај децата да се разболат во рок од една недела.

