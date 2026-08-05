Дрон со детонатор го вклучи алармот на аеродромот во Лајпциг

Германските власти истражуваат дали два сериозни безбедносни инциденти што се случија во близина на аеродромот Лајпциг-Хале се меѓусебно поврзани, откако во текот на ноќта беше пронајден дрон со детонатор, а товарен авион принудно слета по судир со засега непознат објект, пренесe Билд.

Според германскиот медиум, непосредно пред полноќ во близина на пистата бил откриен дрон во близина на украински товарен авион „Антонов“. На леталото била прикачена непозната материја со детонатор, поради што истражителите го третираат случајот како можна импровизирана експлозивна направа.

На местото биле испратени експерти за експлозивни направи од Федералната полиција, како и робот за деактивирање бомби. Поради безбедносните мерки, воздушниот сообраќај привремено бил запрен, а дел од летовите биле пренасочени.

Воедно, германските медиуми пренесуваат дека патнички авион кој летал од Палма де Мајорка слетал во Нирнберг, пред да го продолжи летот кон Лајпциг. Јужната писта останала затворена до утринските часови, додека северната повторно била пуштена во употреба.

Во меѓувреме, извор запознаен со истрагата изјавил за „Ројтерс“ дека товарен авион на Ди-ејч-ел, кратко по полетувањето од Лајпциг, се судрил со непознат објект во воздух. Од безбедносни причини авионот принудно слетал во Хановер, каде што биле констатирани помали оштетувања на предниот дел од леталото.

Полицијата проверува дали пронајдениот дрон и судирот на товарниот авион се поврзани. Случајот е класифициран како инцидент од значење за државната безбедност.

Надлежните соопштија дека во моментов нема непосредна опасност за граѓаните, а аеродромот продолжува да работи нормално додека истрагата е во тек.