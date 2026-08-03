0 SHARES Сподели Твитни

Остатоци за кои се верува дека се од древен мамут се откриени во северна Бугарија откако нивото на Дунав падна на рекордно ниско ниво, објави бугарската новинска агенција БТА, повикувајќи се на историчари.

Останките биле пронајдени во среда од жител на блиското село Рјахово, кој го забележал необичното откритие во речното корито.

Потоа селаните поканија експерти од Регионалниот историски музеј во блискиот град Русе.

Директорот на музејот, Николај Ненов, за БТА изјави дека експертите кои биле на терен препознале долна вилица, два заби и веројатно ребро од мамут. Коските ќе бидат извадени од леглото за понатамошни истражувања за прецизно да се утврди нивното потекло и возраст.

Ненов рече дека долго време се верувало дека областа била мочурливо живеалиште каде што животното веројатно умрело пред илјадници години.

Нивото на Дунав падна на рекордно ниско ниво во последните недели откако продолжените летни топлотни бранови и суши ги погодија реките низ Европа, вклучувајќи ги и важните водни патишта како Рајна.

The post Дунав откри тајна стара илјадници години: Пронајдени се остатоци од древен мамут appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: