Зеленски и Стармер се согласија за деталите во мировниот процес, Трамп веднаш се вклучи

Украинскиот претседател Володимир Зеленски и британскиот премиер Кир Стармер одржаа важни разговори во текот на денот исполнет со дипломатска активност за Киев и неговите сојузници.

Во центарот на разговорот беше мировниот процес што има за цел да се спротивстави на американско-рускиот план.

еленски потврди дека разговорот се одржал во објава на мрежите.

„Имавме долг разговор, разговаравме за многу нијанси на дипломатската работа во планирањето на мировниот процес. Ќе продолжиме да се координираме и сум благодарен на целото британско општество за нивната поддршка“, рече тој.

Тој исто така објави дека советниците од Украина и Велика Британија, како и од САД, Франција и Германија, ќе се сретнат утре во Швајцарија за да продолжат со својата работа.

По разговорот со Зеленски, британскиот премиер разговараше по телефон и со американскиот претседател Доналд Трамп.

Портпаролот на Даунинг стрит изјави дека Стармер прво го информирал Зеленски за напредокот на разговорите на таканаречената „Коалиција на волјата“ на состанокот на групата Г20 во Јужна Африка.

Потоа му ги пренел тие заклучоци на Трамп.

Двајцата лидери се согласија дека нивните тимови ќе работат заедно на мировен план од 28 точки утре во Женева и се согласија за нов разговор за утре.