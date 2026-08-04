Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја разреши украинската амбасадорка во САД, Олја Стефанишина, според одлуката објавена во понеделник.

Стефанишина беше на таа позиција речиси една година. Нејзиното заминување се очекуваше неколку недели.

Нејзиното заминување се совпаѓа со реконструкцијата на високите функционери во последните недели, вклучително и отстранувањето на премиерот и министерот за одбрана. Се очекува и бран промени во украинските дипломатски и амбасадорски назначувања.

Стефанишина напиша на Фејсбук дека одлуката да ја напушти функцијата е „моја сопствена одлука, поттикната од лични околности…“ и додаде дека постигнала многу за време на нејзиниот мандат.

„Ја зголемивме понудата на американско оружје и ја одржавме поддршката токму кога политичката клима во Вашингтон се менуваше и не беше во наша корист“, напиша таа.

Украинската јавна телевизија Суспилне минатата недела објави дека Стефанишина им кажала на новинарите во Вашингтон дека Зеленски не ја замолил да поднесе оставка.

Стефанишина изјави на Фејсбук дека ќе одговори на други прашања за околностите на нејзиното заминување што се појавија во медиумите.

Украинските медиуми објавија дека таа го информирала претседателот за својата намера да ја напушти функцијата минатиот месец. Извештаите се однесуваат на долги истраги за наводни неправилности во нејзината имотна евиденција.