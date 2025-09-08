Зошто се дебелеете во стомакот? Ова се пет вообичаени, но занемарени причини

0 SHARES Сподели Твитни

Мастите на стомакот не се само естетски проблем. Тие укажуваат на длабоки процеси во телото. Иако честопати се обвинуваат генетиката или возраста, причината е обично посложена. Според кардиологот д-р Алок Чопра, салото на стомакот станува нешто што луѓето го прифаќаат како нормално, но всушност не е нормално.Постојат пет често занемарени причини кои објаснуваат зошто мастите се акумулираат околу стомакот и зошто едноставните совети како „јади помалку, движете се повеќе“ честопати не помагаат.1. Исхрана богата со јаглехидратиЗапочнување на денот со леб, ручек со ориз и вечера со тестенини или компири, овој модел може да доведе до прекумерен внес на јаглехидрати. Ако телото не го искористи целиот тој шеќер, го претвора во масти и ги складира, најчесто околу стомакот. И додека ова може да изгледа нормално за многу семејства, за телото навистина изгледа како континуирано прејадување.2. Стрес, лош сон и невидливи предизвикувачиДолгите работни денови, емоционално компулсивното јадење и лошиот сон ги зголемуваат нивоата на хормонот на стрес кортизол. Кортизолот го поттикнува телото да складира масти, особено во абдоминалната област. Затоа понекогаш, и покрај здравата исхрана, стомакот не се намалува ако сме уморни или сме под постојан стрес.3. Одењето без потење не согорува маснотииБрзото одење обезбедува основни придобивки, но не е доволно за согорување на висцералните масти – тешките, опасни масти што се акумулираат околу вашите органи. Д-р Чопра вели дека многу луѓе „шетаат во истиот парк 20 години, а стомакот им не се помрднал“. За резултати, треба да правите кардио со зголемен срцев ритам – како брзо одење, трчање или возење велосипед – најмалку 40 минути на ден.4. Преработена храна и прекумерен внес на млечни производиПреработената храна често ги отстранува влакната и ги заменува со рафинирани житарки, кои делуваат како шеќер во телото. Ова го забавува варењето на храната, ги зголемува желбите и го поттикнува складирањето на масти. Кога додавате вишок млечни производи, како што се млеко, јогурт и сирење, бројот на калории брзо се зголемува. Д-р Чопра препорачува ограничување на млечните производи на една порција дневно и јадење повеќе интегрални житарки, овошје и зеленчук богати со растителни влакна.5. Улогата на генетикатаГенетиката може да влијае каде вашето тело складира масти, но начинот на живот одредува дали тие предиспозиции се активирани. Голема грешка е да се откажете велејќи: „Мојата генетика не дозволува промени“. Истражувањата јасно покажуваат дека балансираната исхрана, намалувањето на стресот и насоченото вежбање можат да ги надминат генетските предиспозиции. Генетиката ги одредува околностите, но навиките ги одредуваат резултатите.

