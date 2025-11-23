Израел тврди дека го убил шефот на штабот на Хезболах во нападот во Бејрут

Израелската војска соопшти дека го убила Хаитам Али Табатабаи, опишан како „началник на штабот“ и „врховен командант“ на движењето Хезболах, во обновен воздушен напад врз станбена зграда во јужните предградија на Бејрут, објави Н1.

Волонтери на либанскиот Црвен крст работат на местото каде што беше погодена станбена зграда за време на израелскиот воздушен напад врз Дахије во јужното предградие на Бејрут, во недела, 23 ноември 2025 година. Израелската војска соопшти дека го убила Хајтам Али Табатабаи, опишан како „началник на штабот“ и „врховен командант“ на движењето Хезболах, во нов воздушен напад врз станбена зграда во јужните предградија на Бејрут.

Израелската војска го нападна подрачјето на Бејрут и, како што тврди, „го елиминираше терористот Хајтам Али Табатабаи, началник на штабот на Хезболах“, се вели во соопштението, опишувајќи го како „клучен оперативец и ветеран“ на проиранското движење, кое е важно во Либан.

Најмалку пет лица беа убиени во нападот, кој го објави Израел, според либанското Министерство за здравство.

Хаитам Али Табатабаи беше на списокот на САД за терористички надзор и според Вашингтон беше шеф на операциите на Хезболах во Сирија и Јемен пред да биде унапреден по едногодишниот конфликт со Израел, за време на кој израелската војска ја десеткуваше проиранската група, а во ноември 2024 година беше постигнат прекин на огнот.

„Го нападнавме врховниот командант на Хезболах. Овој удар имаше за цел да спречи понатамошно зајакнување на оваа организација и со тоа нанесевме прецизен удар на секој што ќе го нападне Израел“, рече началникот на израелската армија, Ејал Замир.

Израелската војска неодамна ги засили своите напади, првенствено во јужен Либан, тврдејќи дека е насочена кон Хезболах, поддржан од Иран, за да го спречи вооружувањето во спротивност со прекинот на огнот.

Либанските власти го обвинуваат Израел за кршење на прекинот на огнот со продолжување на нападите и одржување на окупацијата на пет стратешки локации во јужен Либан.

Според либанското Министерство за здравство, повеќе од 330 луѓе се убиени, а 945 се ранети во Либан откако е договорено прекинот на огнот.