ИСПОВЕД НА ЧОВЕК КОЈ ПРЕЖИВЕАЛ ЕЛЕКТРИЧЕН ШОК ОД 48.000 ВОЛТИ: „За чудо не можеа да поверуваат дека сум жив, ми ја сошија раката во стомак“

Работник на скеле доживеал електричен удар од 48.000 волти низ телото кога цевка што ја носел удрила во далновод и тој се свртел и ги видел рацете запалени и едната нога извртена наопаку.

Таткото на едно дете Стив Гилмор се појави на работа едно утро во ноември 2021 година, но она што започна како само уште еден рутински ден доведе до тоа неговиот живот засекогаш да се промени.

Зборувајќи за прв пат од тој ужасен ден, 38-годишникот откри дека и покрај неверојатните напори на хирурзите кои извршиле повеќе од десетина операции за да му ги спасат рацете, тој сепак може да ги загуби двете .

– Беше обичен понеделник, на работа носев цевка за скеле и ме удри струја . Се сеќавам дека дојдов и бев на подот, паднав од покривот. Веднаш сфатив дека е лошо, погледнав надолу во моите раце и тие беа во пламен , тие сè уште чадат, мојата нога беше свртена на спротивната страна и исто така чадеше. Знаев дека е сериозно. Вториот пат кога се разбудив беше во локална болница со мојата партнерка и моите браќа таму, можев нејасно да ги слушнам како зборуваат и следното нешто што се сеќавам беше повторното будење во болницата во Челзи и Вестминстер – оттогаш е операција по операцијата – Стив од Рамсгејт раскажа во својата исповед.

Како што вели тој, со месеци бил во болница.

– Хирурзите не можеа да поверуваат дека се уште сум жив – рекол тој.

Стив работеше заедно со мал тим за да подигне привремено скеле на покривот на отворениот магацин за алкохол за да обезбеди засолниште за операциите во текот на зимските месеци. Стив е на скеле повеќе од 20 години, но неговиот живот никогаш не бил ист оттогаш .

Додека се бореше да закрепне, неговите раце се мачеа да заздрават, па дури и ставија пијавици на неговите зглобови повеќе од една недела за да ја задржи кожата и донираната кожа . Стив ги гледаше како лазат по неговата кожа, преминувајќи од ситни отрепки до огромни надуени суштества полни со неговата крв пред медицинските сестри да ги заменат со следната, но третманот не функционирал .

Во последниот обид да му ја спасат раката, му ја сошиле на стомакот за да ја залечат раната и ја чувале таму шест недели.

– Тоа беше една од најлошите работи низ кои морав да поминам. Остатокот од мојата рака беше врзан за моето тело, замислете да ја ставите раката во џеб и да ја држите таму додека се обидувате да си го поминете денот, тоа беше надреално“, рече тој, опишувајќи ја маката низ која поминал.

На Стив му беше ампутиран десниот палец, што сепак покажа во погрешна насока и го изложи на смртоносни инфекции како сепса . Сега тој се соочува со незавидниот избор помеѓу трансплантација на рака или целосна ампутација за да може да добие протеза.

– Сè уште ме погодува секој ден, таму е секогаш кога ќе погледнам надолу во моите раце, твоите раце ти требаат за се и додека не ги нема, не сфаќаш колку се важни. „Ужасно е да се потпирам на мојот партнер, вработен сум откако го напуштив училиштето на 15 години, отсекогаш сум имал работа – но да ми го одземат тоа е поразително “, рече тој.

– Кога се случи несреќата , мојот син Итан имаше само девет години и му беше многу тешко, тој е силно момче, но сепак е само дете. Ден пред несреќата бевме во дворот и игравме фудбал, а следната минута тој не ме гледа со недели. Тој ден дојдов дома за Божиќ, но бев на толку многу лошо што само легнав на клупата, а потоа следниот ден се вратив во болница – рече тој, додавајќи:

– Итан ме виде на мојата најниска, најслаба и најранлива состојба и не би сакала твоето дете да те гледа така. Од работа 20 години, потоа со месеци во болница, до сега само да останам дома, вака не го замислував мојот живот. Поминав низ тоа, но учиш да се прилагодуваш и мораш да продолжиш – рече тој.

Партнерката на Стив, Вики, сега е бремена со нивното второ дете, за што Стив рече дека е „навистина најдобрата вест што сме ја имале во последните две и пол години“.



