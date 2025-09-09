Каде да се најде мирно место за одмор? Ова се плажи со најмалку гужва во Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Wizz Air објави листа на европски плажи со најмалку гужви.

Овие дестинации се идеални доколку сакате мирно да уживате во доцното лето.

Плажата во Драч, Албанија го зазеде првото место. Wizz Air анализираше повеќе од 50 европски плажи.

Изработката на оваа листа вклучуваше мерење на плажата, делење на нејзината површина со големина на пешкир, а потоа делење со просечниот број на посетители дневно за да се утврди колку простор секоја плажа може да му понуди на посетителот.

Плажата во Драч, која е долга околу 10,5 километри, доби оцена од 64,5, победувајќи ги значајните локации во Франција, Португалија, Шпанија Комплетната листа на европски плажи со најмалку гужви е следна:

Драч, Албанија: 64,5

Кембер Сендс, Источен Сасекс, Велика Британија: 61,1

Златни Рат, Бол/Брач, Хрватска: 54,1

Борш, Албанија: 43

Пемпелоне, Франција: 33,8

Брајтон Бич, Англија: 27.0

Фалесија, Алгарве, Португалија: 24,3

Могрен, Будва, Црна Гора: 20

Ниси Бич, Аја Напа, Кипар: 19,3

Плаја ден Боса, Ибица, Шпанија: 17,7.

