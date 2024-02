КОГА СЕ РОДИ ЈА ИСПЛАШИЛА И СВОЈАТА МАЈКА: Поради дамката на целото лице сите биле изненадени, а вака изгледа денес

0 SHARES Сподели Твитни

Девојче се родило со бенка по целото лице, го шокираше медицинскиот персонал и родителите при нејзиното раѓање – сето тоа поради дамка на лицето

Бебето Натали Џексон од Северна Дакота се врти каде и да се појави поради дамката со која е родена. Натали е родена со црна бенка која ја покрива горната лева четвртина од нејзиното лице, давајќи и препознатлив изглед кој нејзините родители го нарекуваат нејзина „маска за супер херој“.

– Беше толку посебно да се слушне нејзиниот прв плач. Тогаш медицинската сестра ја подигна, по царскиот рез, и видов голема црна дамка на левата страна од нејзиното лице. Беше толку убава, но дамката личеше на масло и се загрижив дека тоа е резултат на нешто што го правев за време на бременоста – рекла таа.

View this post on Instagram A post shared by Lacey Jackson (@laceyjaxart)

Откако лекарите ја прегледале, заклучиле дека местото е всушност е бенка . Ласи признава дека таа и нејзиниот сопруг Андреј на почетокот биле „паничари“. Но, кога експертите им кажале дека Натали е здрава и дише нормално, сфатиле дека оваа бенка не е причина за паника.

Всушност, тие одлучија да не го отстранат со надеж дека луѓето ќе ја прифатат онаква каква што е, а не поради нејзината кожа.

-Додека ја држев во раце, потполно маѓепсана од неа, се плашев дека луѓето ќе ја видат само преку таа бенка, а не поради нејзината прекрасна личност која сигурно ќе ја има еден ден – изјавила Ласи.

View this post on Instagram A post shared by Lacey Jackson (@laceyjaxart)

Кога двајцата постари сина, Елиот и Девин за прв пат ја запознале својата сестра, овие мали обожаватели на „Бетмен и Робин“ веднаш и дадоа посебен прекар. „Еден од нив праша што има на нејзиното лице. Му реков дека тоа е нејзината маска за супер херој “, се сеќава Ласи.

Им реков дека поради неа може да постигне се.

Џексонови ја однеле Натали кај разни специјалисти за да се уверат дека бенката не и пречи на видот и дека нема да предизвика рак на кожата, а кога дознале дека е безопасна, решиле да ја остават. Беа само загрижени дека другите ќе бидат сурови кон детето затоа што таа е поинаква, но цврсто веруваат дека силата на духот ќе го води нивното девојче низ најтешките животни бури.

– Знаеме дека понекогаш може да и биде тешко, но младоста значи дека ќе мора да биде силна без разлика што и носи животот – изјавила Ласи.

View this post on Instagram A post shared by Lacey Jackson (@laceyjaxart)

Досега луѓето кои ја запознале Натали се шармирани од нејзината весела природа и буцкастите образи. Поради бенката таа секако е поинаква, но не на лош начин.

Луѓето ни кажуваат колку е необична нејзината младост и колку е убава, а повеќе не можевме да се согласиме.

Лекарите рекоа дека бенката ќе порасне со неа, па секогаш ќе покрива голем дел од нејзиното лице.

Девојчето сега има 5 години, бенката доста избледе, веќе не е во темна боја.

За сите добри луѓе таа изгледа прекрасно, пренесува Noviživot.net

Пронајдете не на следниве мрежи: