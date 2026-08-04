Колку кафе треба да пиете според вашите години?

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Експертите наведуваат дека кафето може да има различни придобивки и ризици во зависност од возраста, од триесеттите години до старост.

Редовното пиење кафе е поврзано со помал ризик од деменција, срцеви заболувања, слабост и предвремена смрт. Заштитните ефекти се припишуваат на комбинацијата од кофеин, кој ја зголемува будноста и физичките перформанси, и антиинфламаторни полифеноли, кои можат да го намалат воспалението и оксидативниот стрес, објавува Дејли Меил.

За луѓето во триесеттите години, се истакнува дека најмалку две шолји кафе дневно, дури и безкофеинско кафе, би можеле да бидат корисни како долгорочна заштита за мозокот и црниот дроб. Студија на повеќе од 350.000 возрасни лица од Велика Британија над 37 години покажа дека оние кои пиеле пет или повеќе шолји дневно имале помал ризик од рак на црниот дроб и цироза. Алекс Манос од Exhale Coffee рече:

„Полифенолите го штитат вашиот мозок со преминување на крвно-мозочната бариера за да го намалат невроинфламацијата, да го стимулираат растот на нови неврони и да го оптимизираат протокот на крв.“

Тој додаде дека животните навики треба да се гледаат како долгорочни интервенции, бидејќи биолошките нарушувања поврзани со деменцијата можат да започнат повеќе од две децении пред дијагнозата.

На жените во четириесеттите години им се препорачува да консумираат три мали шолји кафе дневно, со оглед на тоа дека ефектот може да биде особено изразен во перименопаузата. Студија на Универзитетот Харвард спроведена врз повеќе од 47.000 жени на возраст од 45 до 60 години покажа дека оние кои пијат три мали шолји дневно имаат 13 проценти поголема веројатност да имаат подобро ментално и физичко здравје во староста.

Сепак, хормоналните промени кај некои жени можат да ја зголемат чувствителноста на кофеин и да ја влошат анксиозноста, срцевите палпитации и нарушувањата на спиењето.

По 50-годишна возраст, се наведува дека до пет шолји дневно би можеле да помогнат во заштитата на срцето и црниот дроб, додека во староста три до пет шолји се поврзани со помал ризик од кршливост на организмот. Кафето може да помогне во зачувувањето на мускулната маса и физичката активност, иако експертите истакнуваат дека толеранцијата на кофеин останува индивидуална и може да се менува со возраста.

The post Колку кафе треба да пиете според вашите години? appeared first on Во Центар.

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