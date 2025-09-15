Кривична пријава за 21-годишник од битолско-возел со 153 километри на час

Момче од село Нижеполе лудувал на патот Охрид-Ресен. Според СВР Битола – На 14.09.2025 во 15:12 часот на магистрален пат Охрид – Ресен, кај место викано „Рибник Крушје”, полициски службеници од СВР Битола – ОВР Ресен, при контрола во сообраќајот, сопреле патничко возило „ауди” со битолски регистарски ознаки, управувано од М.Ј.(21) од с.Нижеполе, битолско.

Притоа, констатирано е дека го управувал возилото со брзина од 153 километри на час на место каде со сообраќаен знак брзината е ограничена на 70 километри на час. По документирање на настанот, против него ќе биде поднесена кривична пријава по чл.297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со возило”.