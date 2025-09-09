Лавров: Русија го осудува обидот за отстранување на Додик од власт

„Го осудуваме обидот за отстранување на претседателот на Република Српска од власт“, ​​изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на прес-конференција во Москва по средбата со Додик.

На почетокот на конференцијата, Лавров рече дека тој и Додик разговарале за контакти на ниво на различни министерства и оддели. „Разговаравме за меѓународни прашања, првенствено во контекст на ситуацијата во Босна и Херцеговина, а особено имајќи предвид дека денес РС одбележува 30 години од бомбардирањето и агресијата на НАТО и дека во декември ќе се одбележат 30 години од потпишувањето на Дејтонскиот договор“, рече Лавров.

Како што изјави, Западот се обидува да воспостави целосна контрола врз Босна и Херцеговина и да ги лиши Србите што живеат таму од нивните права. Тој го нарече она што се случува во Босна и Херцеговина најлошата политичка криза во последните 30 години, што може да го дестабилизира целиот балкански регион.

„Русија е еден од гарантите на тој договор. Разменивме мислења за спроведувањето на тој договор. Нагласивме дека сите овие постулати на Дејтонскиот договор немаат алтернатива, бидејќи повоената Босна и Херцеговина е изградена врз нив“, рече Лавров. Ова првенствено се однесува на рамноправноста на сите три конститутивни народи и двата ентитета.

„Овие два ентитета треба да имаат широки овластувања. Разговаравме и за тоа како западните земји грубо ги поткопуваат тие овластувања, како и за сите деструктивни идеи што дури и не ги кријат, со цел да ги лишат Србите од загарантирани права и да добијат послушна влада и судство и други тела“, рече Лавров.

Тој нагласи дека Русија остро ги осудува обидите за отстранување на српските лидери од власт преку измислени случаи. „Остро ги осудуваме обидите за отстранување на српските лидери кои се непожелни за Западот од власт преку измислени кривични случаи. Поточно, нашиот денешен соговорник, нашиот пријател, легално избраниот, легитимен претседател на Република Српска Милорад Додик“, рече Лавров.