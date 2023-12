Луѓето родени во 90-тите имаат полошо ментално здравје од која било друга генерација

0 SHARES Сподели Твитни

Луѓето родени во 90-тите имаат полошо ментално здравје од која било претходна генерација, покажа ново истражување.

Истражувачите од Универзитетот во Сиднеј во Австралија користеле анкети за да го следат менталното здравје на речиси 30.000 возрасни лица во текот на една деценија.

Тие откриле дека најмладата генерација поминала најлошо, но и дека нивните емоционални проблеми покажале малку или никакво подобрување во текот на студијата, за разлика од постарите генерации.

„Првенствено вината на социјалните мрежи, што ги натера учесниците да се чувствуваат како да не се доволно добри“, заклучува студијата.

Од 2010 до 2020 година, истражувачите ги следеле луѓето родени во секоја деценија, почнувајќи од 40-тите и завршувајќи во 90-тите. Тие потоа го споредиле менталното здравје на секоја група.

„Долго се сомневаше дека луѓето во триесеттите се ментално во полоша состојба во споредба со оние во педесеттите. Ова е првпат да се докажува тоа“, вели водечкиот автор на студијата, д-р Ричард Морис.

Д-р Питер Болдвин од Институтот Black Dog тврди дека технологијата е во голема мера виновна. Тој објасни дека луѓето родени во 80-тите имале интернет, но оние родените во 90-тите имале и социјални мрежи.

„Младите сакаат да знаат дали припаѓаат и дали се доволно добри. Ако отворите Instagram и видите сто супермодели, спортисти и претприемачи, многу е тешко да се натпреварувате со нив“, додаде тој.

Австралиското истражување беше објавено во списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пронајдете не на следниве мрежи: