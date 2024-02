МАРИНА ЈА КИДНАПИРАЛЕ КОГА ИМАЛА 5 ГОДИНИ, ПОРАСНАЛА СО МАЈМУНИ! Оставена на милост и немилост, а еве како преживеала

0 SHARES Сподели Твитни

Интернетот видел многу приказни за луѓе кои живеат меѓу животни и преживеале, за да ја раскажат сопствената приказна по уникатно искуство. Ист е случајот со Британката Марина Чепмен, родена во Колумбија – која ја чувале мајмуни .

Жената тврдела дека поголемиот дел од раното детство го поминала со мајмуни и други животни во џунглата. Според Марина, таа имала само околу 5 години кога била киднапирана од нејзиното село и принудена да живее во дивина со раса примати наречени мајмуни капучин – додека не била спасена неколку години подоцна.

Зборувајќи за LADbible, Марина сподели како морала да научи да живее со мајмуни и да научи како да комуницира со нив за да се запознае со дивите животни.

Marina Chapman is a woman that was raised by capuchin monkeys pic.twitter.com/PS160JmBD7— Primates (@PrimatesDaily) December 11, 2020

Зборувајќи за нејзиното киднапирање, таа откри дека двајцата мажи ја однеле од дома.

Чепмен рече дека едвај се сеќава дека живеела со своето семејство и нејасно се сеќава дека преживеала на улица, а тврди дека после тоа останала сама во џунглата.

– Им ги видов нозете, едниот беше црн, а другиот бел како се оддалечува во шорцеви. И само сакав да ги молам да се вратат по мене, да не ме оставаат таму.

Таа рече дека на почетокот и пришол само еден мајмун и ја пикнал:

– Потоа дојде уште еден, и се чувствував подобро. Едноставно беше убаво чувството да се види нешто во тој момент, само заборавив да плачам, а се уште бев исплашена поради сето тоа – објасни Марина.

A thread 🧵 of “FIVE (5) REAL PEOPLE RAISED BY ANIMALS” pic.twitter.com/7FsIy6fucz— Comfort Adeoye😍 (@the_realcomfyyy) February 27, 2023

Ја посвоила жена откако била спасена од џунглата

Марина забележала дека ѝ било потребно време да воспостави некаква комуникација со приматите, но по некое време тие ја „прифатиле“. Некои извештаи наведуваат дека Марина била спасена од соседка, а потоа посвоена од жена до својата 14-та година.

Сега Марина има сопруг и две деца. Таа објави автобиографија, Девојката без име, со помош на нејзината ќерка Ванеса, а исто така беше прикажана во документарецот на National Geographic кој го прикажува нејзиното искуство со живеење со мајмуни во раното детство. Насловот на документарниот филм е „Жената одгледана од мајмуни“.



Пронајдете не на следниве мрежи: