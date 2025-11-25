0 SHARES Сподели Твитни

Најдобриот фудбалер на сите времиња, Лео Меси, требало да се врати во Барселона во 2023 година, открива каталонскиот Спорт.

Весникот наведува дека двете страни постигнале целосен договор и дека бил испечатен нов договор за Аргентинецот, но трансферот никогаш не се случил.

За потсетување, Меси беше принуден да ја напушти Барселона во 2021 година поради финансиски проблеми, по речиси две децении во клубот, и се пресели во ПСЖ, каде што помина две години.

Меси првпат ја изрази својата желба да се врати во Барселона во јануари 2023 година, кога го контактираше тогашниот тренер на „Блауграна“, Чави Ернандез. Токму Чави веруваше дека враќањето на Меси дополнително ќе го подигне стандардот на тимот, кој на крајот ја освои титулата во сезоната 2022-2023.

Во текот на следните неколку месеци, двајцата останаа во контакт и постојано разговараа за преселба дома. Чави дури разговараше и со таткото на Меси, Хорхе, и го информираше претседателот на клубот, Жоан Лапорта, кој беше возбуден поради можноста Меси да се врати во клубот. На Чави му беше кажано и од директорот на тимот, Матеу Алемани, дека Ла Лига дала зелено светло за трансферот, но на крајот ништо не се случи.

Потоа Меси се пресели во Америка, поточно во Интер Мајами, каде што сè уште игра.

The post Меси требаше да се врати во Барселона во 2023 година, сега се откриени сите детали од неуспешниот договор appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: