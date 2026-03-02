Метео: Видете какво ќе биде времето денес

Oд УХМР јавуваат дека времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб променлив ветер.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди и претежно тивко.

Под влијание на поле на висок воздушен притисок, следува период на стабилно и суво време, освен во четврток кога ќе има услови за слаб локален дожд. Во четврток и петок ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северозападен правец кој ќе биде поизразен долж Повардарието

Утре времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. По одделни котлини ќе има услови за појава на утринска магла. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Во Скопје, сончево со мала до умерена облачност. Во делови од котлината ќе има услови за појава на утринска магла. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.