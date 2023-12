Миа го напушти Вол Стрит и почна да работи како ескорт дама: Услуги дава само на милионери, а сега откри како ги освојува (ФОТО)

Девојката која ја напушти кариерата како сметководител на Вол Стрит и започна ,,деловна работа” тврди дека заработува 34.000 долари неделно за време на празничната сезона.

Миа Ли (35) наведува дека првите две недели од декември се „пикот на сезоната“; и дека богаташите бараат ,,професионална девојка” подготвени да и’ платат 3.000 долари за само два часа деужба.

– Мислам дека комбинацијата од студено време и празнични забави носи повеќе клиенти. Многу богати мажи не сакаат да поминуваат време со своето семејство и бараат да избегаат од нив – вели Ли.

Таа вели дека голем дел од нејзините приходи се остварени од приватни забави во еден од стриптиз клубовите на Менхетен за време на луксузните викенди.

Поранешниот форензички сметководител вели дека ги изненадува своите клиенти со своето знаење за финансиските текови. Ли, која е висока само 160 сантиметри и по потекло од Кина, исто така, гради односи со клиентите кои ја изразуваат својата љубов кон луксузни предмети како што се автомобили од висока класа, скапо виски, увезени пури…

– Клиентите често ми велат дека сум најинтересната жена што некогаш ја запознале. Патував во повеќе од 60 земји, зборувам четири јазици, имам хоби како пукање и тркање – вели Ли.

So incredibly flattered that my client asked me to teach him how to drive manual in advance of his European vacation!



I hope you enjoy your newly learned skill in Tuscany, dearest G!



And sorry, but no, you cannot borrow my 911 for golf next weekend 😅 pic.twitter.com/xwiQKPYoJC