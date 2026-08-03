МОРЕТО ИСФРЛИ 700.000 ЕВРА ВО КЕСА ОД „ЛИДЛ“ – Кратко траеше радоста на капачите

Необичен и мистериозен настан ги шокираше капачите откако морето исфрли на брегот 700.000 евра спакувани во пластични кеси.

Еврата биле спакувани во пластични кеси, ставени во кеса од „Лидл“ и уште една кеса за пазарување со кечап од домати од малтешкиот бренд „Three Hills“.

Инцидентот се случил на 28 јули. На глисерот, долг околу 5,5 метри, му снемало гориво недалеку од брегот на Казуца, западно од Марина ди Рагуза. Во него се наоѓале тројца возрасни од Малта и едно тринаесетгодишно дете, пренесува Malta Today.

Пред да пристигнат спасувачите, луѓето од глисерот наводно фрлиле во водата неколку пакети со банкноти, во проценета вредност од 700.000 евра.

🤑🇮🇹 Des vacanciers ont eu la surprise de trouver des sacs Lidl remplis de billets de banque sur une plage sicilienne. La somme ? Près de 700 000 euros. pic.twitter.com/GDCyDzHisj — franceinfo (@franceinfo) August 1, 2026

Луѓето на плажата, кои забележале како парите плутаат меѓу брановите, влетале во морето за да ги земат банкнотите, што предизвикало хаос на брегот.

Полицијата успеала да ги поврати речиси сите пари извлечени од водата.

Сите четворица патници биле идентификувани и спроведени во локалната канцеларија на крајбрежната стража на распит. Глисерот бил одвлечен во пристаништето и запленет за техничко вештачење. Италијанската полиција се обидува да го утврди потеклото на готовината.