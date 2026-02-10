Над 160 граѓани на Северна Македонија живеат во Германија

Германија долго време е една од главните дестинации за граѓаните на Северна Македонија кои бараат подобри услови за живот и работа. Според најновите податоци од Централниот регистар на странци, 161.044 граѓани на Македонија живеат во оваа европска земја, што ја прави Македонија една од 25-те земји со најголема дијаспора во Германија.

Во земја со над 14 милиони странци, македонските граѓани се на 22-то место по бројност, веднаш по Кина и Иран, а пред Виетнам. Податоците ја потврдуваат големата миграција од Македонија, но и стабилното присуство на Македонската заедница на германскиот пазар на трудот. Она што не е вклучено во оваа бројка се граѓаните на Република Македонија кои заминале за Германија со бугарски пасоши.

Балканските земји традиционално имаат силно присуство во Германија. Граѓаните на Македонија се дел од поширок бран на миграција на работна сила, заедно со граѓаните од Бугарија, Хрватска, Србија, Косово, Босна и Херцеговина и Грција.

Бројот на граѓани од земјите во регионот што живеат во Германија е:

Бугарија – 422.787

Хрватска – 414.555

Грција – 347.486

Косово – 322.571

Србија – 262.479

Босна и Херцеговина – 246.724

Македонија – 161.044.

Украинците поминуваат Турција

Турците остануваат на врвот на листата, со околу 1,52 милиони жители, но нивната доминација е под закана. Поради војната во февруари 2022 година, бројот на Украинци во Германија драматично се зголеми и сега надминува 1,4 милиони, што ги прави втора најголема група странци. За споредба, на крајот на 2020 година, само околу 135 илјади Украинци живееле во Германија.

Вкупно, во Германија живеат 14.077.867 странци, или 16,8 проценти од населението. Ако се вклучат и луѓето со мигрантско потекло – деца на странци родени во Германија, натурализирани лица и неодамнешни имигранти – бројката се зголемува на 25,2 милиони, или над 30 проценти од населението.