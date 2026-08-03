Настана хаос поради поддршката за Израел: Бој Џорџ го навлече гневот на публиката и ја прекина соработката со менаџерот

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Бој Џорџ раскина со менаџерот на својата издавачка куќа откако тој одби да ја објави својата контроверзна про-израелска песна, што предизвика негативни реакции од јавноста.

Пејачот во саботата на социјалните мрежи потврди дека ја прекинал соработката со Тони Понтиус, кој со години ја водеше неговата издавачка куќа BGP, нарекувајќи го „без’рбет“.

„Сакав да ја објавам „ We Will Dance Again“, но тој (Понтиус) беше многу јасен и рече: „Не сакам ништо да имам со оваа песна“. Му реков: „Добро, завршивме“, напиша поранешниот фронтмен на „Culture Club“ на „X Network“.

„Кога некој е без ‘рбет, навистина не е тешко да се каже збогум. Мојата вера во човештвото нема да ослабне и вистината секогаш ќе победи. Ќе објавам песна!“, рече Бој Џорџ, според „Телеграф“.

Понтиус, кој е и диџеј, сè уште не одговорил на изјавите на Џорџ.

Бој Џорџ, кој не е Евреин, јавно ги поддржува еврејските иницијативи во последниве години и истакнува дека таков став го чинел „загуба на неколку луѓе од неговиот живот“. Тој исто така верува дека уметниците треба да имаат право да ги изразат своите ставови, дури и кога тие не се популарни.

Неговата најнова песна се занимава со нападот на Хамас врз посетителите на музичкиот фестивал „Нова“ на 7 октомври 2023 година и изразува поддршка за воената операција на Израел во Газа.

Воведните стихови гласат:

„Вие велите геноцид, јас гледам војна. Кога сте нападнати, затоа има војска. Дали станува грдо? Секако дека станува. Кога знам дека сакате да нè убиете сите нас.“

Насловот на песната, „Ќе танцуваме повторно“, е израз што често го користат Израелците за да изразат надеж за иднината по масакрот на фестивалот Нова. Во текстот на песната, исто така, се наведува дека посетителите на фестивалот „беа убиени затоа што танцуваа“.

Неколку дена откако ја објави песната на социјалните мрежи, пејачот се повлече од новата продукција на мјузиклот „Jesus Christ Superstar“ во Лондон Паладиум.

Тој беше еден од неколкуте актери кои требаше да го играат наизменично кралот Ирод во претставата, чија премиера е закажана за понеделник.

Менаџерот на Бој Џорџ , Пол Келмсли, објави на Инстаграм дека пејачот повеќе нема да учествува во шоуто.

„Џорџ никогаш не се плашеше јавно да го искаже своето мислење и отсекогаш го почитував поради тоа“, рече Келмсли.

„Во исто време, чувствувам дека е моја одговорност да донесувам одлуки што се во најдобар интерес на мојот клиент, но и да покажам почит кон другите. Во овој случај, сметав дека е исправно да се повлечам, за самата емисија да остане во преден план, а сите вклучени да можат да продолжат понатаму во дух на меѓусебно почитување и добра волја“, рече Келмсли.

Иако произраелските ставови на Џорџ предизвикаа критики од многу поддржувачи на Палестина, тој доби и нови поддржувачи.

Британскиот воен историчар Роберт Лајман му рекол на мрежата X: „Можеби ги губите старите познаници, но стекнувате нови пријатели“.

„Телеграф“ го контактираше Тони Понтиус за коментар, но сè уште не доби одговор.

The post Настана хаос поради поддршката за Израел: Бој Џорџ го навлече гневот на публиката и ја прекина соработката со менаџерот appeared first on Во Центар.

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