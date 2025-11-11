На 50 години дознав дека сум роден со два полови органи: Лекарите одлучија да бидам машкo поради еден детаљ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Австралијанецот Роб Вилсон е роден со двата полови органи – пенис и вагина . Неговата мајка, длабоко религиозна, не сакала да го однесе дома првите неколку дена, а три дена по неговото раѓање Роб морал да се подложи на операција.

„Докторите едноставно ми ја „зашија вагината“ и оставија шест конци “, се присети Роб во интервју за ABC Australia. Неговата мајка потоа му рекла:

„Не знам како си мое дете, како може Бог да ми даде такво дете.“

Неговите браќа и сестри исто така забележале дека е различен. Неговиот брат му рекол дека е „половина како мене, а половина како нашата сестра“, додека неговиот татко го уверил: „Роб е различен, но нема ништо лошо со него“.

Децении на незнаење и секојдневни борби

Роб имал повеќе операции, а од осумгодишна возраст земал тестостерон секојдневно , што му предизвикувало бројни здравствени проблеми. Иако чувствувал дека е различен, вистината за своето тело ја открил дури во педесеттите години.

Сè се промени кога неговата тетка го повика пред да почине: „Ги имам информациите што ти се потребни.“ Тогаш Роб открил дека има нарушување на 48-хормоните, познато како синдром XXXY, и сфатил дека болката што ја чувствувал – која ја припишал на бодот – всушност ја доживувал како менструација.

Тој исто така открил дека поради реапсорпцијата на менструалната крв, има невообичаено високо ниво на железо во телото . После тоа, редовно патувал во Украина за да прима третман забранет во Австралија, комбинација од контрацептивни пилули, хормон за раст и супресант за тестостерон. Лекарите му објасниле дека, всушност, станува збор повеќе за жени отколку за мажи.

Живот полн со предизвици, но и успеси

Роб објаснува:

„Докторите одлучија дека ќе бидам момче затоа што мочав на пенисот.“

Сепак, животот не запре. Роб се ожени, имаше деца, но постигна и импресивен успех како одгледувач на кокошки, станувајќи седми најдобар во светот. Својата страст за кокошки ја започнал на шестгодишна возраст, а денес има „повеќе медали отколку што можете да изброите“.

Роб реши јавно да ја сподели својата приказна за да може следниот човек во слична ситуација да има подобра поддршка.

„Ако луѓе како мене не ја раскажат својата приказна, ваквото нешто ќе продолжи“, вели тој.

