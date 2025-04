НЕДЕЛЕН ХОРОСКОП ОД 7 ДО 13 АПРИЛ

0 SHARES Сподели Твитни

Овен (21.3 – 20.4)

Фото: Pixabay

Работа: Аспектите на Нептун, планетата на идеи, но и измами во вашиот знак, ве предупредуваат да внимавате со парите, особено во приватниот бизнис. Меркур оди директно на 7 април, што поволно ќе влијае на договорите и односите со колегите. Околу 9 април уметниците очекуваат професионално задоволство и заработка. Во втората половина од периодот зголемени приходи преку соработка со Водолија и Близнаци.

Љубов: Венера, владетелот на љубовниот живот, на ист степен како и Сатурн, формира триго до вашиот владетел Марс на 7 април, што може да ја разбуди заспаната страст. Со многу планети во куќата на личноста, вие сте популарни и добредојдени во друштво на спротивниот пол. Зафатените Овен планираат да заминат на заедничко патување со партнерот.

Здравје: Проблеми со алергија.

Бик (21.4 – 21.5)

Фото: Pixabay

Работа: Точната врска на вашиот владетел Венера, планетата на пари, со Сатурн на 7 април, под влијание на Плутон, планетата на пари, ви носи приходи преку недвижен имот, комплементарни терапии, ИТ, медиуми. Директното движење на Меркур, владетелот на бизнисот и креативноста, по 7 април одговара на Бикот, чија занимација е поврзана со актерството, музиката, спортот, шоу-бизнисот.

Љубов: Нептун, планетата на романтиката, во куќата на тајните, на почетокот на периодот навестува обновување на контактите со стара симпатија преку Интернет. Позицијата на Марс, владетелот на емотивниот живот, во куќата на флертувањето, ви носи страсна средба со Ракот на пократко патување. На крајот на неделата добивате покана за средба со Шкорпија.

Здравје: Избегнувајте алкохол.

Близнаци (22.5 – 21.6)

Фото: Pixabay

Работа: Јупитер работи во вашиот знак, а Сонцето носи пари преку патувањата и областа на германскиот јазик. Аспекти на Нептун, владетел на вашата кариера и углед, во куќата на плановите и неочекуваните околности, предупредуваат да бидете внимателни со документацијата и соработниците. Меркур, владетелот на вашиот знак и бизнис, по 7 април носи профит преку соработка со странци од прекуокеанските земји.

Љубов: Венера, владетелот на љубовниот живот, на ист степен како Сатурн, на 7 април, под влијание на планетата на страста, ви носи средба со личност од работа. Слободните Близнаци, околу 12 април, на патување во странство или на предавање, очекуваат да запознаат некој чија професија е поврзана со медиуми, ИТ, право, образование.

Здравје: Подложност на повреди.

Рак (22.6 – 22.7)

Фото: Pixabay

Работа: Проблем во комуникацијата со претпоставените, на почетокот на неделата, може да влијае на вашите приходи. Напнатите аспекти на Нептун, планетата на инспирација, но и заблуди во куќата на кариерата, предупредуваат да се биде внимателен при склучувањето договори и потпишувањето договори. Директниот транзит на Меркур, по 7 април, преку Риби, носи обновување на контактите со странците и заминување на пократко патување. Готовински добивки на 12 април.

Љубов: Симболот на заведувањето, Црната месечина Лилит во куќата на љубовта, под влијание на Нептун, ги прави Раковите посекси, а машките Ракови поподложни на женскиот шарм. Венера на ист степен како Сатурн на 7 април формира тројка со Марс и Месечината во вашиот знак, што ја поттикнува љубомората кај вашиот партнер и може да ја разбуди заспаната страст.

Здравје: Проблеми со стомакот.

Лав (23.7 – 22.8)

Фото: Pixabay

Работа: Напнатиот аспект помеѓу вашиот владетел Сонцето и Марс предупредува дека некој колега можеби работи зад вашиот грб. Нагласениот знак Риби, низ кој Меркур директно се движи на 7 април, најавува повеќе контакти со странци и можности за патување и професионален развој. Можни проблеми со патните документи, особено ако се работи за прекуокеанска земја.

Љубов: Точното спојување на Венера и Сатурн, планетата на љубовта, минатото и траењето, на 7 април може да донесе разрешница на непријатна ситуација со саканата личност. Слободните Лавови можат да влезат во страсна врска со некој кој нема да биде целосно искрен со нив. На крајот на периодот добивате покана за запознавање од Овен.

Здравје: Време е за рекреација.

Девица (23.8 – 22,9)

Фото: Pixabay

Работа: Вашиот владетел Меркур, кој исто така управува со вашата кариера, оди директно на 7 април, но сепак прави напнати аспекти, што носи ризик од измама доколку сте ангажирани во јавна активност, работа во судството или медиумите. Избегнувајте ризични потези со пари, како и склучување зделки и потпишување договори.

Љубов: Нагласената седма куќа, во која има три планети, влијае на промената во односот со саканата личност која е долго време нарушена. Нептун, симбол на љубовен занес, но и заблуда, во куќата на страста, навестува разочарување кај некој што сте го запознале на почетокот на годината. Слободните да очекуваат средба со својот колега околу 12 април.

Можеби ќе ве интересира

15 ГОДИНИ „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ Постојано унапредување на…

плусинфо 07/04/2025

НАУЧНИЦИТЕ ОТКРИЈА СОВРШЕНА КОМБИНАЦИЈА НА ЈАТКАСТИ ПЛОДОВИ…

плусинфо 03/04/2025

Здравје: Проблеми со забите.

Вага (23.9 – 22.10)

Фото: Pixabay

Работа: Мноштво планети во шестата куќа, каде што Венера е ваш владетел, носи можности за заработка преку приватен бизнис, комплементарни видови третмани, услужни активности, убавина, нега. Внимателно проверете ја документацијата. Иако Меркур на 7 април оди директно и сепак прави напнати аспекти, поради што треба повеќе да се грижите што и со кого разговарате.

Љубов: Нептун, планетата на романтиката, во огнениот Овен под влијание на Марс, навестува страсни моменти со партнерот, но и триење поради љубомора. Вагите можат да влезат во романса со музичар, пејач, сликар, актер, лекар, адвокат. Средба со Водолија на пократко патување, околу 12 април.

Здравје: Проверете го вашиот хормонален статус.

Шкорпија (23.10 – 22.11)

Фото: Pixabay

Работа: Вашиот владетел Марс во напнат аспект со Сонцето носи конфликт со претпоставените, проблеми на патувањата или со странци. Директното движење на Меркур, кој управува со вашите финансии, по 7 април најавува заработка, но и вонредни трошоци. Позицијата на Нептун, симболот на имагинацијата, ви носи нови идеи доколку се занимавате со квантна медицина, независна, особено услужна дејност.

Љубов: Спојот на Венера и Сатурн, владетели на партнерските односи и комуникација, во куќата на љубовта, внесува еротско заладување во односите со саканата личност. Слободне, на концерт, спортска трибина или народен собир, на крајот од периодот очекува да се сретне со Ракот. Повик од некој што живее во друг град, околу 9 април.

Здравје: Подложност на спортски повреди.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Фото: Pixabay

Работа: Нагласена четврта астролошка куќа, на почетокот на периодот ве фокусира на семеен бизнис или некој друг вид на самостојна активност. Родените во третата деценија очекуваат успех и зголемување на приходите доколку се занимаваат со право, адвокатура, јавна дејност, уметност. Вашиот владетел, Нептун, симболот на инспирацијата во куќата на идеи, ве поттикнува да се испробате во нов, креативен бизнис.

Љубов: Меркур, владетелот на вашиот емотивен живот, оди директно на 7 април, што ви помага да видите појасна слика за односот со вашата сакана. Слободните, на крајот од периодот, преку пријатели или на семејна прослава, можат да запознаат некој кој ќе ги маѓепса.

Здравје: Подложност на респираторни инфекции.

Јарец (22.12 – 20.1)

Фото: Pixabay

Работа: Со Нептун, планетата на уметноста, која владее со вашите идеи, во амбициозниот Овен, размислувате за започнување или проширување на семејство или некој вид на приватен бизнис што има врска со некои од вашите креативни подароци. Во вториот дел од неделата може да очекувате помали парични добивки. Бидете повнимателни кога склучувате деловни зделки со луѓе од прекуокеанска земја.

Љубов: Аспектите на Венера, кои управуваат со вашиот љубовен живот, на ист степен како и вашиот владетел Сатурн, предлагаат средба со Риби, на пократко патување, во соседството, преку роднините. Слободните Јарци во средината на периодот можат да се заљубат во помлада личност преку социјална мрежа, преку пријатели, на предавање, на семинар.

Здравје: Проблеми со стомакот.

Водолија (21.1 – 19.2)

Фото: Pixabay

Работа: Нагласената куќа на работа, во која е вклучена и Венера, планетата на парите, на 7 април, ви ги носи исплатите кои долго ги чекате. Внимавајте повеќе на документацијата, клучевите, банкарските картички. Креативниот Нептун, кој управува со вашите финансии и планови, во куќата на договорите, околу 12 април, ви отвора нови можности во некоја самостојна активност.

Љубов: Односите со најблиските и членовите на семејството во овој период може да бидат многу турбулентни. Ретроградниот Меркур, задолжен за вашиот љубовен живот, оди директно на 7 април, што ќе влијае на подобра комуникација со партнерот. Слободните Водолии очекуваат на крајот од периодот да запознаат шармантна личност.

Здравје: Избегнувајте алкохол.

Риби (20.2 – 20.3)

Фото: Pixabay

Работа: Спојот на Венера и Сатурн во вашиот знак, под влијание на вашиот владетел Нептун од Овен, на почетокот на периодот ќе ви донесе успех и пари, доколку се занимавате со занимање кое бара креативна серија или има врска со спортот. Вонредни трошоци. Вашиот владетел Нептун во куќата на работа ја поттикнува вашата желба да го заработите вашето хоби, особено ако работите онлајн.

Љубов: Со куќата на нагласена личност привлекувате повеќе внимание од спротивниот пол. Позицијата на Меркур, која владее со вашиот емотивен живот, на почетокот на периодот ве тера да се сомневате во искреноста на вашата сакана. На крајот на периодот, на семејна дружба или на лежерно дружење со колегите, слободната Риба очекува средба со Ракот.

Здравје: Задржување на вода во организмот.

The post НЕДЕЛЕН ХОРОСКОП ОД 7 ДО 13 АПРИЛ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: