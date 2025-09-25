Николоски од Атина: Со Грција имаме можност да станеме најдобри економски партнери во регионот

0 SHARES Сподели Твитни

„Доколку дадеме политички импулс, мислам дека соработката со Грција ќе оди многу подалеку и дека навистина можеме да имаме одлична економска соработка и несомнено да станеме најдобри економски партнери во регионот, бидејќи ова го имаме како можност“, нагласува вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски во интервју за МИА од Атина по средбите со високи претставници на грчката влада.Економската соработка, Коридорот 10, брзите железници, регионалната поврзаност беа во фокусот на средбите на министерот со вицепремиерот на Грција, Костис Хаксидакис, министерот за инфраструктура и транспорт, Христос Димас, алтернативниот министер за инфраструктура и транспорт задолжен за железнички сообраќај, Константинос Киранакис, како и со раководството на пристаништето Пиреја.За вицепремиерите на двете земји, ова беше прва средба на која се нагласи важноста и унапредувањето на економската соработка и регионалните инфраструктурни проекти, додека на средбата беа потврдени заложбите на двете земји за подобра регионална соработка во областа на инфраструктурата, транспортот и услугите.Во интервју за МИА, вицепремиерот Николоски зборуваше за актуелните проекти со јужниот сосед, но и за потенцијалот и можностите за понатамошно продлабочување на економската соработка.Тој детално ги анализираше придобивките од брзата железница што ќе стигне до Будимпешта и Виена од Атина, преку Скопско и Белград, ќе ги зголеми приходите десеткратно, а ќе придонесе и за економијата преку поврзување на грчките пристаништа со Централна Европа.Дополнително, тој нагласи дека со Коридорот 10-Д, патувањето од Скопјe до Атина ќе се скрати од осум на пет до пет и пол часа, изјави Христос Димас, со заменик-министерот за инфраструктура и транспорт задолжен за железнички сообраќај Константинос Киранакис, како и со раководството на пристаништето Пиреја.За вицепремиерите на двете земји, ова беше прва средба на која се нагласи важноста и унапредувањето на економската соработка и регионалните инфраструктурни проекти, додека на средбата беа потврдени заложбите на двете земји за подобра регионална соработка во областа на инфраструктурата, транспортот и услугите.

Пронајдете не на следниве мрежи: