Нови обвинувања за Рекет2 го актуелизираат прашањето за интегритетот на правосудството

0 SHARES Сподели Твитни

Владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ изнесе серија обвинувања за наводен случај на рекет, наречен „Рекет 2“, во кој, според нив, се инволвирани поранешни и сегашни обвинители. Партијата го обвинува Основното јавно обвинителство за заштита на функционери од СДСМ и ДУИ и за неотворање истрага

Обвинувања од ВМРО-ДПМНЕ

ВМРО-ДПМНЕ, преку изјави на својот портпарол Валентин Манасиевски, јавно прашува дали постои случај „Рекет 2“ кој се чува во фиока во Јавното обвинителство. Според партијата, во овој случај се вмешани поранешната специјална обвинителка Катица Јанева и обвинителите Лиле Стефанова и Бурим Рустеми, кои наводно се обиделе да изнудат пари од познат бизнисмен. ВМРО-ДПМНЕ тврди дека Основното јавно обвинителство отворило предистражна постапка, но дека процесот е запрен со цел да се заштитат функционери од СДСМ и ДУИ.

Улогата на Јавното обвинителство

Во центарот на обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ се наоѓа шефот на Основното јавно обвинителство, Љупчо Коцевски. Партијата го обвинува дека повеќе од година и пол не отворил ниту еден случај против поранешни функционери од СДСМ и ДУИ и дека свесно го заташкува случајот „Рекет 2“. Манасиевски постави повеќе прашања, вклучувајќи за кој износ на пари станува збор и дали во шемата е вплеткан и познат скопски адвокат.

Имиња на инволвирани

Покрај Катица Јанева, Лиле Стефанова и Бурим Рустеми, во наводите на ВМРО-ДПМНЕ се споменува и можна вмешаност на Бојан Јовановски, познат како Боки 13. Партијата прашува кого сѐ штити обвинителот Коцевски освен овие три лица и дали во случајот има вмешаност на поранешни функционери од СДСМ и ДУИ.

Недостаток на официјални реакции

И покрај сериозните обвинувања изнесени од страна на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, до овој момент нема јавна реакција или официјално соопштение од Основното јавно обвинителство кое би го потврдило или демантирало постоењето на случајот „Рекет 2“ или статусот на предистражната постапка. Исто така, нема ниту јавни реакции од обвинетите обвинители, ниту пак од политичките партии СДСМ и ДУИ кои се посочени дека се заштитени од страна на обвинителството.

Напомена: Оваа анализа е автоматски генерирана со помош на вештачка интелигенција.

Пронајдете не на следниве мрежи: