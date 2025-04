Ново решение за користење на мобилна вештачка интелигенција

0 SHARES Сподели Твитни

Samsung Electronics продолжува со напредокот во однос на демократизацијата на вештачката интелигенција преку Awesome Intelligence платформата која сега е интегрирана во најновата Galaxy A серија. Оваа платформа носи со себе низа иновативни AI функции кои овозможуваат мобилните искуства да станат поедноставни, покреативни и поефикасни за секој корисник. Мултитаскингот е поедноставен и помоќен благодарение на Awesome Intelligence. Не само што елиминира потребата за чести промени меѓу апликации, туку и омилената AI функција – Пребарување со заокружување на Google нуди и дополнителни можности како препознавање и идентификација на музика покрај сликите. AI Select нуди интелигентни предлози базирани на содржината на екранот – без разлика дали се работи за текст, слики или видеа, дозволувајќи лесно извршување на операции како што се скенирање QR-кодови или креирање GIF-анимации. Новата функција Read Aloud овозможува трансформација на онлајн текст во аудио, што дополнително го унапредува мултитаскингот.

Со Awesome Intelligence, се обезбедуваат интелигентни алатки за уредување кои ја засилуваат креативноста. Object Eraser овозможува лесно отстранување на непосакувани елементи од фотографиите. Edit Suggestion предлага измени како што се заматување на позадина и бришење на рефлексии за подобри и поелегантни фотографии. Ексклузивно во Galaxy A56 5G, корисниците можат да имаат поголема контрола во творечкиот процес. Функцијата Best Face овозможува оптимален избор на изрази на лицата од до пет луѓе на снимката кои потоа можат да се комбинираат во една совршена групна фотографија. Auto Trim ги анализира видеата, издвојува најзначајните моменти и ги вклучува во спремни за споделување клипови. Со функцијата Filters, се овозможува создавање на персонализирани филтри кои користат бои и стил од постоечки фотографии, давајќи уникатен личен допир на секој портрет и селфи. Новата Galaxy A серија која е опремена со Awesome Intelligence носи нови стандарди за достапност, кога е во прашање продуктивноста и креативноста, што ја прави идеална за сите корисници.

The post Ново решение за користење на мобилна вештачка интелигенција appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: