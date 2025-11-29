Нов извештај тврди: Трамп ја претворил Белата куќа во крипто империја, милијарди долари за сопствени џебови

Нов извештај на Комитетот за правосудство на Претставничкиот дом на САД го обвинува поранешниот претседател Доналд Трамп дека ја користел својата функција за лично богатење преку криптовалутни проекти. Во документот со наслов „Трамп, крипто и новата ера на корупција“ се проценува дека крипто-портфолиото на Трамп достигнало вредност од околу 11,6 милијарди долари, а дека приходите од продажба на крипто-средства само во првите шест месеци од 2025 година надминале 800 милиони долари.

Извештајот, како што пренесува CryptoSlate , наведува дека акциите на Трамп во проектите World Liberty Financial и мемкоинот TRUMP создаваат сериозен судир на интереси и дека постојните федерални закони за етика не можат да ги покријат ваквите ситуации. Според конгресните истражители, странски и корпоративни актери ги користеле крипто-платформите поврзани со Трамп за да насочат капитал и да остварат политичко влијание, заобиколувајќи ги традиционалните правила за финансирање на кампањи.

Во извештајот се тврди дека тие трансакции претставуваат „лобирање од сенка“ бидејќи купувањето токени и обезбедувањето ликвидност на DeFi-протоколи не е ограничено и може да остане анонимно. Конгресменот Џејми Раскин изјави дека Трамп „ја претворил Овалната соба во најкорумпираната крипто-стартап компанија во светот“ и дека системот покажал сериозни слабости во контролата на финансирањето на кампањи и спречувањето судир на интереси.

Документот, исто така, го поврзува помилувањето на поранешниот директор на Binance, Чангпенг Жао, со претходна финансиска и промотивна поддршка за проектите на семејството Трамп. Наведени се и случаи на прекинати или стопирани истраги против големи крипто компании чии директори биле поддржувачи на Трамповите иницијативи.

Како дополнителна загриженост се посочуваат безбедносни ризици, вклучувајќи наводни договори со инвестициони компании од Обединетите Арапски Емирати и пристап до чувствителна американска технологија за вештачка интелигенција. Неколку службеници на Советот за национална безбедност биле отпуштени откако изразиле сомнежи во врска со тие преговори.

Извештајот заклучува дека криптовалутите овозможуваат нов канал за влијание кој е технички легален, но суштински непрозрачен, и повикува на итни законски реформи. Белата куќа засега нема офијален одговор на обвинувањата.