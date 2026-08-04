Нутриционистите особено препорачуваат боровинки во лето, еве зошто

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Боровниците се меѓу најпопуларните летни овошја, а покрај нивниот освежителен вкус, тие се познати и по својот богат нутритивен состав.

Токму затоа нутриционистите често ги препорачуваат како дел од балансирана исхрана, особено во текот на потоплите месеци кога телото сака лесни и хранливи оброци.

Ова мало, темно сино овошје е богато со витамин Ц, витамин К, манган и диететски влакна, но најзначајно е по неговата висока содржина на антиоксиданси. Особено се издвојува антоцијанинот, природните пигменти што им ја даваат на боровинките нивната карактеристична боја и се поврзани со бројни здравствени придобивки.

Редовното консумирање боровинки може да придонесе за здравјето на срцето како дел од балансирана исхрана. Истражувањата сугерираат дека антиоксидансите од ова овошје можат да помогнат во заштитата на клетките од оксидативен стрес, додека растителните влакна придонесуваат за нормално варење и подолго чувство на ситост.

Боровниците се одличен избор и за луѓе кои внимаваат на својата тежина. Тие имаат малку калории, а нивната висока содржина на вода и влакна ги прави заситувачка ужина што лесно може да ги замени слатките или преработените ужини.

Тие се особено практични во текот на летото бидејќи не бараат сложена подготовка. Може да се јадат свежи, да се додаваат во јогурт, овесни снегулки, смутија или овошни салати, а се подеднакво вкусни и како состојка во колачи, палачинки и домашни десерти.

Нутриционистите истакнуваат дека најдобро е да се искористи сезоната на домашни боровинки, кога се највкусни и најбогати со хранливи материи. Пред консумирање, доволно е добро да се измијат под ладна вода, а можат да се замрзнат и за да ги задржат повеќето од своите хранливи својства и да бидат достапни во текот на целата година.

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