ОВАА УБАВА РУСОКОСА Е МАЈКАТА НА ДЕВОЈКАТА НА ЛАЗАР РИСТОВСКИ: Ги коментира објавите на својот зет, а еве што мисли за врската на нејзината ќерка со 39 постар маж

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Лазар Ристовски по разводот со Даница Ристовски повторно ужива во љубовта со актерката и колешка Аница Лазиќ, која е помлада од него 39 години .

View this post on Instagram A post shared by Anica Lazic (@anicalazicofficial)

Откако ја потврди врската со колешката, Ристовски постојано ги коментираше нејзините фотографии на Инстаграм, а на мрежите е активна и нејзината мајка Аникица Лазиќ . Таа веднаш го коментираше видеото кое Лазар Ристовски своевремено го објави на мрежите.

„Хахаха топ“, напиша Анкица со емотикони плачејќи од смеа, а коментарот веднаш и се допадна на нејзината ќерка, па може да се претпостави дека ја поддржува нивната врска иако актерот е четири децении постар од нејзината ќерка.

View this post on Instagram A post shared by Ankica Lazic (@ankica.lazic)

Лазар Ристовски тогаш на 26 октомври 2023 година го прослави својот 71 роденден и во таа прилика се сними за својот Инстаграм како ги чувствува брчките и вели: „Добро сум, а?“

Неговата партнерка Аница Лазиќ, која е 39 години помлада, тогаш сподели јавна честитка под која се огласи и нејзината мајка Анкица. Таа потоа оставила коментар под фотографијата на ќерката и зетот кој им се допаднал на многумина.

„Среќен роденден, витез на храброста“ , напиша Анкица, заедно со низа емотикони, па нејзиниот наследник набрзина објави:

“Фала, мамо! Те сакам”

Пронајдете не на следниве мрежи: