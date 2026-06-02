0 SHARES Сподели Твитни

Вредноста на Ferrari Enzo драстично се зголеми во последните неколку месеци, до тој степен што автомобилот стана еден од најскапите модерни супер автомобили на колекционерскиот пазар.

Најновиот пример доаѓа од аукциската куќа „Мекум“, каде што „Ферари Енцо“ од 2003 година беше продаден за дури 10,23 милиони долари, објави „CarScoops“ .

Особено е интересно што автомобилот не е обоен во традиционалната црвена боја Rosso Corsa, туку во ретката нијанса на Grigio Titanio. И покрај ова, или можеби токму поради ова, привлече огромно внимание од колекционерите.

Додадената вредност е претставена со фактот дека за 23 години тој патувал само 4.871 километри.

Автомобилот што сега е продаден за 10,23 милиони долари е еден од само шесте произведени во Grigio Titanio и единствениот што ја комбинира таа боја на надворешноста со ентериер на Pelle Rosso.

Првично бил нарачан од бизнисменот Чип Конор, познат и како сопственик на легендарното Ferrari 250 GTO. Автомобилот има сертификат Ferrari Classiche, со кој производителот ја потврдува неговата оригиналност и историска автентичност.

За погонот е одговорен атмосферскиот 6,0-литарски V12 мотор Tipo F140B, кој развива 651 КС и 657 Nm вртежен момент.

Оваа единица стана основа за цела генерација модели на Ferrari V12, вклучувајќи ги 599, F12, LaFerrari, 812 Superfast, Purosangue и сегашниот 12Cilinder.

Зголемувањето на цената покажува дека Ferrari Enzo повеќе не е само супер автомобил, туку и една од најбараните колекционерски инвестиции на пазарот.

The post Ова Ферари беше продадено за 10,2 милиони долари! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: