Овие симптоми укажуваат на хроничен стрес

Многу чести симптоми што многу луѓе ги отфрлаат би можеле да бидат поврзани со хронична состојба што ги погодува сè поголем број луѓе. Матичен лекар предупреди дека фрустрирачките здравствени проблеми со кои се соочувате всушност би можеле да бидат резултат на стрес, без вие дури и да го сфатите тоа. Почетокот на годината може да биде еден од најстресните периоди од годината, со студено, темно време и општа зимска тага, објави Express.co.uk.

Анкета спроведена на 1.000 луѓе од страна на „Лојдс аптека онлајн доктор“ минатата година покажа дека речиси една четвртина од Британците (22 проценти) се чувствуваат стресно секој ден од неделата. Податоците покажаа дека една четвртина од жените (25 проценти) се справуваат со стрес секојдневно, во споредба со само 18 проценти од мажите.

И покрај овие статистики, половина од испитаниците (48 проценти) рекле дека никогаш не зеле слободен ден од работа поради стрес. Иако стресот често се доживува како емоционален товар, д-р Бхавини Шах ги објасни најчестите начини на кои се манифестира преку физички симптоми.

Губење на тежината

„Познато е дека стресот предизвикува кај некои луѓе губење на апетитот, што може да доведе до тоа да јадат помалку или да имаат полоши навики во исхраната, како што се грицкање наместо јадење цели оброци. Некои може да доживеат и стомачни тегоби за време на стресни времиња. Во некои случаи, стресот го забавува варењето, предизвикувајќи надуеност, болка и запек, додека кај други го забрзува и предизвикува дијареја“, објасни докторот.

Главоболки и мигрени

„Стресот е чест предизвикувач на главоболки, честопати поради зголемена мускулна напнатост во рамената, вратот, вилицата и главата. Некои луѓе може несвесно да шкрипат со забите кога се под стрес“, вели д-р Шах.

„Таа физичка напнатост, обично предизвикана од секојдневни стресори како што се притисокот од работа или финансиските грижи, може да доведе до главоболки од тензија бидејќи мускулите се стегаат како одговор на стресот. Стресот може да предизвика и мигрена ако сте склони кон нив“, додаде таа.

Висок крвен притисок

„Додека повремениот стрес има привремен ефект врз крвниот притисок, хроничниот стрес може да ги наведе луѓето да усвојат нездрави навики што можат да го зголемат крвниот притисок и да го зголемат ризикот од срцев или мозочен удар“, предупреди докторот.

Еректилна дисфункција

„Кај мажите, хормоните на стрес можат да се мешаат во производството на тестостерон, што може да го намали либидото и да доведе до проблеми со ерекцијата. Ако ова веќе се случило, мажот може да размислува за тоа, што дополнително го зголемува нивото на анксиозност“, продолжи таа.

Како да се ублажат симптомите на стрес

Клиничкиот психолог д-р Рави Гил сподели неколку совети за борба против симптомите и намалување на нивото на стрес. „Комбинирајте го одморот со проактивни стратегии како што се поставување граници, подобрување на рамнотежата помеѓу работата и животот, барање поддршка и решавање на организациски проблеми за да се помогне во ублажувањето на стресот поврзан со работата“, советуваше таа.

„Малите дневни активности како што е водењето дневник на благодарност можат да го поместат вашиот фокус кон позитивно, а слушањето музика или подкаст може брзо да ви го подобри расположението. Креативните хобија како цртање, готвење или свирење инструмент обезбедуваат здраво одвлекување на вниманието и излез, што помага во намалувањето на нивото на стрес нудејќи и ментално бегство и конструктивен начин за обработка на емоциите“, објасни таа.

„Вежбањето на свесно дишење само неколку минути може да го смири умот. Избегнувањето на екрани пред спиење помага и во справувањето со стресот бидејќи го подобрува квалитетот на спиењето.“

д-р Рави Гил додава: „Малите дневни рутини и навики помагаат во намалувањето на стресот преку создавање структура, предвидливост и чувство на контрола во инаку зафатени или несигурни животи. Од психолошка гледна точка, рутините го намалуваат заморот од донесување одлуки преку автоматизирање на едноставни задачи, ослободувајќи ментална енергија за поважни предизвици. Со текот на времето, рутините дејствуваат како сидра што им помагаат на поединците поефикасно да се справат со стресот преку воспоставување рамнотежа помеѓу обврските и грижата за себе.“

