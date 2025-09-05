Онкологот Мери Пешевска се изјасни за виновна за случајот „Онкологија“

0 SHARES Сподели Твитни

Онкологот Мери Пешевска, вработена во Клиниката за радиотерапија и онкологија во Скопјe, денес пред Основниот кривичен суд во Скопјe се изјасни за виновна.Пешевска пред судот изјави дека не е сигурна дали продолжила со терапијата за седумте пациенти за кои е обвинета, бидејќи, како што рече, нејзиниот печат во тој момент бил на шалтерот и го направила ова со намера да ги забрза работите и да не мора да чека пациенти.„Со совест и одговорност потврдувам дека ја оставив лозинката на системот и мојот печат на шалтерот и дека тие беа користени од практикантите и ја признавам мојата вина“, изјави Пешевска.Пешевска, заедно со поранешниот директор на Клиниката за онкологија, Никола Васев, и уште двајца онколози, се обвинети за небрежно лекување на пациентите.„Не, апсолутно не“, одговори Васев, на прашањето на Судот дали се чувствува виновен за кривичното дело за кое е обвинет.Во судницата бес присутни и другите тројца обвинети, Мери Пешевска, Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски, сите вработени во Клиниката за радиотерапија и онкологија во Скопје.Обвинителството ги обвинува лекарите за продолжување на „тешки кривични дела против здравјето на луѓето“ и „небрежен третман“, при што на 29 пациенти им е дадена несоодветна терапија, со отстапувања во дозирањето и без соодветна проценка на нивната здравствена состојба.Дополнително, против Васев и поранешниот економски директор на Клиниката е поднесено уште едно обвинение за злоупотреба на службената положба и проневера, со штета од над 2,2 милијарди денари за државниот буџет.

