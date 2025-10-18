Папата ја осудува употребата на храна како оружје во војната: Правото на живот е прекршено

0 SHARES Сподели Твитни

Папата Лав XIV ја осуди употребата на храна како оружје во војната, нарекувајќи ја „сурова стратегија“ што ги лишува луѓето од нивното фундаментално право на живот и ги повика светските лидери да дејствуваат решително за да го стават крај на гладот.Зборувајќи во седиштето на Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО) во Рим, на Светскиот ден на храната и 80-годишнината од агенцијата, Папата го осуди растечкиот тренд на користење на гладот ​​како алатка во современите конфликти.„Храната никогаш не смее да биде оружје“, рече Папата, предупредувајќи дека ваквите постапки „им го негираат на мажите, жените и децата нивното најфундаментално право, правото на живот“.Посочувајќи како Советот за безбедност на ОН претходно го класифицирал гладувањето како воено злосторство, тој се пожали дека „се чини дека овој консензус исчезнал“.„Тишината на оние што умираат од глад вреска до совеста на човештвото“, додаде Папата.„Гладот ​​не е судбина на човештвото, туку негова пропаст. Тоа не е само проблем што треба да се реши; тоа е крик што се крева кон небото.“Коментарите на папата доаѓаат во време кога милиони луѓе во конфликтните зони, вклучувајќи ги Газа, Украина, Јемен и регионот Сахел, се соочуваат со акутен недостиг на храна, честопати намерен.Тој ги повика владите и меѓународните организации да ја почитуваат моралната одговорност, да ги заштитат цивилите и да обезбедат безбедност на храната за сите.Говорот на Лео беше дел од поширок повик за обновена глобална соработка и етичко лидерство.

