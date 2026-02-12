Пари во пасош – Апсење на граничен премин

Полициски службеници од Полициската станица за граничен премин и граничен надзор „Блато“ кај Дебар, привеле албански државјанин, поради нудење поткуп.

-Синоќа во 20:25 часот на Граничен премин Блато, полициски службеници го лишија од слобода Б.Ц.(33) од Република Албанија поради сомнение дека сторил кривично дело „давање поткуп“ по член 358 од Кривичниот законик, информираше Стефан Димоски, портпарол на Секторот за внатрешни работи – Охрид.

Според него, при пасошка контрола при излез од државата, тој во неговата патна исправа ставил пари и го известил полицискиот службеник, со што го сторил делото.